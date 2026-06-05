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Nyitókép: Pixabay

Okozhat még meglepetéseket a hétvégi időjárás

Infostart / MTI

Visszatér a jellemzően napos idő a nyár első hétvégéjére. Pénteken még előfordulhatnak vastagabb felhők, de szombaton és vasárnap már sok napsütés várható gomolyfelhőkkel, amelyekből záporok, zivatarok előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 30 Celsius-fok között alakul – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken a változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, a leginkább északnyugaton, és néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal alacsonyabb lehet.

Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti vármegyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban többnyire 10 és 16 fok, a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű.

Vasárnap gomolyfelhős, napos idő várható, de néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között lesz.

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Nagyot ment csütörtökön a Dow Jones

Vegyes mozgásokat lehet ma látni a nemzetközi piacokon, Európában a nap első fele iránykereséssel telt, majd délutánra enyhe emelkedés alakult ki, miután az olajár érdemben csökkent azt követően, hogy Izrael és Libanon megegyezett a tűzszünet megújításáról, ez pedig az iráni békereményeket is felélesztette. Nyomást helyez ugyanakkor a tőzsdékre, hogy az elmúlt hónapok sztárjainak számító technológiai és chipgyártó vállalatok részvényeiben profitrealizálás indult meg, amit néhány nagyobb vállalat frissen megjelent gyorsjelentése is fokozott. Ez utóbbi ugyanakkor inkább az amerikai tőzsdéken látszik jelenleg, ott a Nasdaq alulteljesítő. A jó európai hangulathoz képest a magyar tőzsde alulteljesítő volt ma, a BUX index végül 0,8 százalékos mínuszban zárt, a blue chipek pedig kivétel nélkül estek. Az amerikai tőzsdéken változott a hangualt: a Dow Jones markáns pluszban zárt, az S&P 500 is emelkedett, a Nasdaq gyakorlatilag nullában zárt.

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