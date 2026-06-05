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Nyitókép: Meta

Még a hónap folyamán elérhetővé válhat a Meta legújabb AI-fejlesztése

Infostart

A vállalat korábban többször is elhalasztotta a Muse Spark elnevezésű AI-modell API-kiadását a fejlesztők számára, és egészen eddig a hétig nem is tűztek ki hivatalos premierdátumot.

A Meta szóvivője szerdán a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a vállalat már teszteli az alkalmazás-programozási felületet néhány első partnerével, és a tervek szerint még ebben a hónapban elérhetővé teszi azt a nagyközönség számára is – írja a Portfolio.

A Meta AI vezetője, Alex Wang már áprilisban jelezte a közösségi médiában, hogy „hamarosan érkezik” a Muse Spark API.

A modellt áprilisban mutatta be a vállalat, mint az újonnan létrehozott Superintelligence Labs nevű részleg első fejlesztését. Az új technológia elsődleges célja, hogy csökkentse a cég lemaradását a közvetlen riválisokkal szemben.

A Meta szerdán egy új, kifejezetten vállalkozásoknak tervezett mesterségesintelligencia-alapú ügynököt is bemutatott, amely a mindennapi üzleti folyamatok hatékonyabbá tételében nyújt segítséget. A társaság igyekszik felvenni a versenyt az OpenAI, az Anthropic és a Google fejlesztéseivel.

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Nagyot ment csütörtökön a Dow Jones

Nagyot ment csütörtökön a Dow Jones

Vegyes mozgásokat lehet ma látni a nemzetközi piacokon, Európában a nap első fele iránykereséssel telt, majd délutánra enyhe emelkedés alakult ki, miután az olajár érdemben csökkent azt követően, hogy Izrael és Libanon megegyezett a tűzszünet megújításáról, ez pedig az iráni békereményeket is felélesztette. Nyomást helyez ugyanakkor a tőzsdékre, hogy az elmúlt hónapok sztárjainak számító technológiai és chipgyártó vállalatok részvényeiben profitrealizálás indult meg, amit néhány nagyobb vállalat frissen megjelent gyorsjelentése is fokozott. Ez utóbbi ugyanakkor inkább az amerikai tőzsdéken látszik jelenleg, ott a Nasdaq alulteljesítő. A jó európai hangulathoz képest a magyar tőzsde alulteljesítő volt ma, a BUX index végül 0,8 százalékos mínuszban zárt, a blue chipek pedig kivétel nélkül estek. Az amerikai tőzsdéken változott a hangualt: a Dow Jones markáns pluszban zárt, az S&P 500 is emelkedett, a Nasdaq gyakorlatilag nullában zárt.

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