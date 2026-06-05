Még a hónap folyamán elérhetővé válhat a Meta legújabb AI-fejlesztése

A Meta szóvivője szerdán a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a vállalat már teszteli az alkalmazás-programozási felületet néhány első partnerével, és a tervek szerint még ebben a hónapban elérhetővé teszi azt a nagyközönség számára is – írja a Portfolio.

A Meta AI vezetője, Alex Wang már áprilisban jelezte a közösségi médiában, hogy „hamarosan érkezik” a Muse Spark API.

A modellt áprilisban mutatta be a vállalat, mint az újonnan létrehozott Superintelligence Labs nevű részleg első fejlesztését. Az új technológia elsődleges célja, hogy csökkentse a cég lemaradását a közvetlen riválisokkal szemben.

A Meta szerdán egy új, kifejezetten vállalkozásoknak tervezett mesterségesintelligencia-alapú ügynököt is bemutatott, amely a mindennapi üzleti folyamatok hatékonyabbá tételében nyújt segítséget. A társaság igyekszik felvenni a versenyt az OpenAI, az Anthropic és a Google fejlesztéseivel.