A magyar nyugdíjproblémát egy súlyos uniós jelentésfejezet ecseteli

Az Európai Bizottság friss országjelentése felhívja a figyelmet: Magyarországon a nyugdíjkiadások GDP-arányosan az egyik legnagyobb mértékben emelkedhetnek az Európai Unióban: a dokumentum 2025 és 2070 között mintegy 4,1 százalékpontos növekedéssel számol, de már 2040-ig bezárólag is a GDP 1,5 százalékával nőhetnek a magyar nyugdíjkiadások – írja a Portfolio összegzése.

A jelentés úgy véli: ha az öregedéssel összefüggő kiadásokat nem kezeli a kormány, akkor a magyar államadósság a következő évtizedben a GDP 100 százaléka fölé emelkedhet. A dokumentum leszögezi: a magyar kormány a 2025-ös országspecifikus ajánlás óta nem tett érdemi előrelépést a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának javításában.

A jelentés szerint a probléma nemcsak a nyugdíjkiadások emelkedése, de az is, hogy

a rendszer szerkezete növekvő egyenlőtlenségeket termel.

Az újonnan megállapított nyugdíjak a bérekhez kötődnek, miközben a már folyósított nyugdíjak alapvetően inflációkövető indexálást kapnak. A gyors bérnövekedés miatt így egyre nagyobb különbség alakulhat ki a korábban és a frissen nyugdíjba vonulók között, akár hasonló életpálya esetén is. Emellett

az átlagnyugdíj bérekhez viszonyított aránya az elmúlt másfél évtizedben jelentősen csökkent.

A dokumentum kritikusan említi a 2026-ban bevezetett 14. havi nyugdíjat is. A Bizottság szerint a pluszjuttatás ugyan emeli az átlagos nyugdíjszintet,

de nem célzott intézkedés:

nem az alacsony nyugdíjúakat segíti arányosan,

nem kezeli az időskori jövedelmi különbségeket,

miközben növeli a hosszú távú költségvetési terheket.

A jelentés másik fontos észrevétele a járulékplafon hiányára vonatkozik. Mivel Magyarországon nincs felső korlát a nyugdíjjárulék-alapra, a magas keresetűek után jelenleg több bevétel folyik be, de ez később magasabb nyugdíjkiadásként térhet vissza. A Bizottság ezt a jövőbeli kiadási nyomás egyik forrásaként azonosítja.

Az országspecifikus ajánlások nem jelentenek közvetlenül végrehajtandó jogi kötelezettségeket, tehát ha Magyarország nem hajt végre nyugdíjreformot, önmagában nincs automatikus negatív következménye.

Ugyanakkor Magyarország továbbra is túlzottdeficit-eljárás alatt áll, az uniós költségvetési szabályok pedig előírják, hogy a Tanács ajánlásokkal és határidőkkel kötelezheti a tagállamot a hiány korrekciójára.

A Bizottság alapvetően a költségvetési egyensúly javítását írja elő a tagállamoknak, ennek elérésében – a vonatkozó irányelvek betartása mellett – szabad kezet ad. Magyarországnak tehát nem feltétlenül a nyugdíjrendszert, hanem az egész büdzsét kell fenntarthatóbbá tennie valamilyen módon.