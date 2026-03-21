Az Otthon Start mint randimaker - érdekes megállapítást tett a miniszter

Hankó Balázs a harmadik Otthon Start Expón arról beszélt, hogy a kormány olyan otthon- és lakástámogatás elindításáról döntött, amelynek nem feltétele a házasságkötés, mert megértette a fiatalok üzenetét, amely az elköteleződés előtti biztos háttér igényéről szól.
Hozzátette, ezt mutatja, hogy ma minden második otthon startos hitelszerződés létrejötte után házasságkötés is születik. "Azaz azt is mondhatjuk, hogy
a legjobb randimakerprogram az Otthon Start Program
az elmúlt időszak vonatkozásában" - fogalmazott a miniszter.
Hozzátette, a tavaly júliusban elindított családtámogatások hatással vannak a biztonságérzetére, amelyet mutat, hogy az utolsó negyedévben több mint 15 százalékkal nőtt a házasságkötések száma, valamint több gyermek születése is várható a megelőző időszakhoz képest.