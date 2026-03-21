A harmadik Otthon Start Expo Gödöllõn, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen 2026. március 21-én.
Az Otthon Start mint randimaker - érdekes megállapítást tett a miniszter

Az Otthon Start Program dinamikusan növekszik, és mára meghaladta a 30 ezret a folyósított hitelszerződések száma - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője szombaton Gödöllőn.

Hankó Balázs a harmadik Otthon Start Expón arról beszélt, hogy a kormány olyan otthon- és lakástámogatás elindításáról döntött, amelynek nem feltétele a házasságkötés, mert megértette a fiatalok üzenetét, amely az elköteleződés előtti biztos háttér igényéről szól.

Hozzátette, ezt mutatja, hogy ma minden második otthon startos hitelszerződés létrejötte után házasságkötés is születik. "Azaz azt is mondhatjuk, hogy

a legjobb randimakerprogram az Otthon Start Program

az elmúlt időszak vonatkozásában" - fogalmazott a miniszter.

Hozzátette, a tavaly júliusban elindított családtámogatások hatással vannak a biztonságérzetére, amelyet mutat, hogy az utolsó negyedévben több mint 15 százalékkal nőtt a házasságkötések száma, valamint több gyermek születése is várható a megelőző időszakhoz képest.

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel" áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 12. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki a 5,9 milliárd forintos főnyereményt a 12. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

Iran's ability to threaten Strait of Hormuz 'degraded,' US says after underground missile sites bombed

US Central Command says intelligence support and missile radar used to monitor ship movements have also been destroyed.

