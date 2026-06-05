Bizarr baleset: nekirohant a rendőrautónak a figyelmetlen nő – videó

A szombati incidens a New York-i Columbus Circle közelében történt. Az egyik járőrautó egy bejelentett lopás helyszínére tartott, amikor egy nő nekirohant a kereszteződésen áthaladó rendőrségi járműnek – írja a New York Post alapján az Origo.

Around 3pm today, a NYPD vehicle responding to an emergency near Columbus Circle was traveling against traffic with emergency lights and sirens activated. A pedestrian unexpectedly entered the roadway in front of the cruiser, resulting in a collision. pic.twitter.com/7v661rdEFD — TheSalGreco (@TheSalGreco) May 31, 2026

A cikk szerint a rendőrautó bekapcsolt fény- és hangjelzéssel közlekedett, majd egy kereszteződésnél a forgalommal szemben fordult be. Ugyanebben a pillanatban a futó nő lelépett a járdáról, és a mozgó jármű oldalának ütközött.

A New York-i rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök egy folyamatban lévő lopás miatt kaptak riasztást, ezért siettek a helyszínre.