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Nyitókép: Pixabay

Bizarr baleset: nekirohant a rendőrautónak a figyelmetlen nő – videó

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Egy rendőrautó és egy futó nő ütközött össze New York belvárosában. A járőrök egy folyamatban lévő lopás miatt siettek a helyszínre.

A szombati incidens a New York-i Columbus Circle közelében történt. Az egyik járőrautó egy bejelentett lopás helyszínére tartott, amikor egy nő nekirohant a kereszteződésen áthaladó rendőrségi járműnek – írja a New York Post alapján az Origo.

A cikk szerint a rendőrautó bekapcsolt fény- és hangjelzéssel közlekedett, majd egy kereszteződésnél a forgalommal szemben fordult be. Ugyanebben a pillanatban a futó nő lelépett a járdáról, és a mozgó jármű oldalának ütközött.

A New York-i rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök egy folyamatban lévő lopás miatt kaptak riasztást, ezért siettek a helyszínre.

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