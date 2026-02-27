KSH: kevesebb születés és halálozás, több esküvő volt januárban

A KSH közleménye szerint januárban 6216 gyermek született, 180-nal (2,8 százalékkal) kevesebb, mint 2025 januárjában. Ezer 15–49 éves nőre 36,1 élveszületés jutott, 0,6 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban – közölte a KSH.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,34, ez egy évvel korábban 1,35 volt.

Az adatok szerint januárban 12 061-en haltak meg, 962-vel (7,4 százalékkal) kevesebben az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025. januári 6627 fővel szemben 5845 fő volt.

Ebben az időszakban 2100 pár kötött házasságot, 497-tel (31 százalékkal) többen, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,7 élveszületés és 15,0 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám 1,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 januárjában.

Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,9 ezrelékponttal, 7,3 főre csökkent; ezer élveszületésre 4,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 2,5 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakiénál; ezer lakosra 2,6 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban – sorolták.

A KSH tájékoztatása szerint 2025. február és 2026. január között 71 820 gyermek született, 5417-tel (7,0 százalékkal) kevesebb a megelőző 12 havinál.

Ebben az időszakban 123 238-an haltak meg, 5176-tal, 4,0 százalékkal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.

Hozzátették, hogy 47 097 pár kötött házasságot, 609-cel, 1,3 százalékkal többen a megelőző 12 havinál.

2025. február és 2026. január között ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,0 halálozás jutott; az élveszületési és a halálozási arányszám is 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban; a házasságkötési arányszám 5,0 ezrelék volt, 0,1 ezrelékponttal magasabb, mint a korábbi időszakban – közölte a KSH.