2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Folyóparton horgászik egy férfi.
Nyitókép: Pixabay

Eltűnt kétszázezer magyar horgász – kiderült, miért

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Lépést tettek a magyar horgászsport megmentésének érdekében.

Néhány év alatt 750 ezerről 540 ezerre csökkent a legális horgászathoz szükséges állami horgászjegyek száma – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Lévai Ferenc, az Arany Ponty Zrt. vezérigazgatója az InfoRádióban.

Mint elmondta, sokáig 360-400 ezer körüli horgászjegy volt kiadva, sokan nem voltak a hivatalos csatornákra terelve, és jelentős mértéket öltött a fekete horgászat is. A pandémia hozott kitörési pontot ezzel kapcsolatban, hiszen sok városlakó keresett olyan szabadtéri tevékenységet, amihez nem kell tömegközlekedés, és nem tömegrendezvény. Így sokan a hegyi túrák, sokan pedig a horgászat felé orientálódtak.

Mindeközben a horgászat „nagyon jó tempóban” digitalizálódott, a nyilvántartások, állami jegyek, a közösségi befizetések úgymond egy mederbe kerültek. Bevezették a horgászkártyát, amit mindenkinek ki kell váltania, és ezzel megszerezhetik a jogosultságot az állami jegyre. Mint elmondta, csakis az állami jegy kiváltásával lehet bárhol, akár a bérhorgásztavakon is horgászni. Ezek ára idén nem emelkedik.

Hozzátette,

a pandémiával megugrott horgászlétszám egy-két évig megragadt ezen a szinten, majd pedig lassan csökkenni kezdett. Ebben olyan tényezők is szerepet játszottak, hogy lecsökkentek a horgászható vízfelületek. A 2022-es aszály ugyanis a vízterületek 15-20 százalékát ellehetetlenítette.

Horgásztavak száradtak ki, csatornák és horgászható vízfelületek tűntek el, illetve váltak időszakossá, halállományok pusztultak ki, és lecsökkent a horgászható vízfelületek vízszintje is.

Klasszikus példa a Velencei-tó, amely „annak idején” elég nagy vonzerő volt. Az aszály halpusztulást okozott, megritkította a halállományt, és azóta sem tudott a tó magához térni. Ez amiatt van, mert nincs annyi víz, ami életlehetőséget biztosítana a halfajok legtöbbjének – magyarázta Lévai Ferenc.

Hét árulkodó jel, amiről felismerhető a NAV nevében érkező csalás

Egyre többen próbálnak visszaélni a NAV nevével. A kapcsolódó anyagok között találhatóak azok az sms-ek és e-mailek, amelyekkel a leggyakrabban próbálkoznak a csalók. Ha ilyet, vagy ehhez hasonlót kapunk, semmiképp ne kattintsunk az abban szereplő linkre. Linczmayer Szilvia, az adóhivatal kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: a kamuoldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól, a csaló üzeneteket pedig sok esetben hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal írják.
Orbán Viktor: mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra

A Fidesz-KDNP elnöke azt állította Facebook bejegyzésében, hogy a Tisza Párt eltörölné a védett benzinárat, a rezsicsökkentést és leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
 

Nézőpont Intézet: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

NVI: naponta száznál is többen érdeklődnek a választásokkal kapcsolatban

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Fegyverek, ipar és stagfláció: Így omlott össze a német eufória egyetlen hónap alatt

Tavaly még úgy tűnt, Németország végre felébredt csipkerózsika-álmából. A bejelentett masszív állami költekezés, a felpörgő védelmi ipar és az olcsó részvények egy olyan sikersztorit rajzoltak ki, amely az egész európai tőzsdét magával húzta. A február végén kirobbant iráni konfliktus azonban a legérzékenyebb pontján találta telibe Európa motorját: az energiafüggőségnél. Lássuk, miért omlott össze ilyen gyorsan a nagy német illúzió, és mi marad a piacokból, ha a háború elhúzódik.

Szintet lépett a kiberháború: kíméletlen módszerrel támadták be az amerikai vezetést, elképesztő mik kerültek napvilágra

Iránhoz köthető hackercsoport tört fel egy magas rangú amerikai tisztviselőt érintő e-mailfiókot, és az így megszerzett adatokat nyilvánosságra is hozta.

Iran says area near fatal school strike targeted, as Houthis launch missile towards Israel

Iran has reported no injuries in today's attack on a clinic in Minab, located close to a girls' school where officials say 110 children died on 28 February.

2026. március 28. 15:37
A Tisza párt volt informatikusa elismerte, hogy külföldi szolgálatok szervezték be
2026. március 28. 14:51
Orbán Viktor: mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra
