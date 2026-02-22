Egy Teslát fogott a horgász a Berettyóban – videó

Egy Teslát vezető autós vélhetően rosszul lett, amikor a Hortobágy-Berettyó közelében haladt.

A jármű a vízbe került, vezetője csak arra emlékszik, hogy amikor magához tért, ki tudott menekülni az autóból – írja a HAON.

Az esettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya azt közölte, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak kórházba.

Vasárnap megkezdték a tűzoltók a jármű mentését a főcsatornából, a helyszínen a sofőr is ott van. Elmondása szerint nem emlékszik semmire – írja a lap.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre a püspökladányi, a karcagi és a szeghalmi hivatásos tűzoltók érkeztek.

Az úszó Teslát egy közelben tartózkodó horgász lefilmezte: