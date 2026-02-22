ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 22. vasárnap Gerzson
A Berettyó folyó.
Nyitókép: Wikipédia

Egy Teslát fogott a horgász a Berettyóban – videó

Infostart

Egy férfi kórházba került, de nem tudta elmondani, mi történt vele az utolsó percekben. Az általa vezetett Tesla a Berettyó vizében kötött ki, ő pedig csak arra emlékszik, hogy már baj van, és próbál kijutni az autóból. Egy horgász levideózta az úszó autót.

Egy Teslát vezető autós vélhetően rosszul lett, amikor a Hortobágy-Berettyó közelében haladt.

A jármű a vízbe került, vezetője csak arra emlékszik, hogy amikor magához tért, ki tudott menekülni az autóból – írja a HAON.

Az esettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya azt közölte, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak kórházba.

Vasárnap megkezdték a tűzoltók a jármű mentését a főcsatornából, a helyszínen a sofőr is ott van. Elmondása szerint nem emlékszik semmire – írja a lap.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre a püspökladányi, a karcagi és a szeghalmi hivatásos tűzoltók érkeztek.

Az úszó Teslát egy közelben tartózkodó horgász lefilmezte:

Egy Teslát fogott a horgász a Berettyóban – videó

tesla

hortobágyi nemzeti park

vízbe esett

Otthon Start: magasabb önerőt kérhetnek a bankok, ha rossz az energetikai tanúsítvány

Az egyes pénzintézetek előírhatják, hogy ingatlanvásárlásnál mely településeken vehető igénybe a kedvező, 10 százalékos önerő, és adott esetben dönthetnek úgy, hogy ennél magasabb hozzájárulást kérnek az ügyfelektől – mondta az InfoRádióban Garam Dániel. A money.hu hitelszakértője szerint a probléma főleg vidéken és a rosszabb energetikai besorolású ingatlanok esetében állhat fenn, de a falusi csok igénylése megfelelő alternatíva lehet.
Döntött az Energiabiztonsági Tanács, amelyet a kormányfő hívott össze

Szijjártó Péter szerint az Orbán Viktor által összehívott Energetikai Tanács ülésén világossá vált: Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéken érkező kőolajszállítást, amit Budapest politikai zsarolásnak tekint.
 

Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia
Az USA szerint egyik ország sem akarja felmondani a vámmegállapodásokat

Új befektetési hóbort ütötte fel a fejét Európában: egyre többen pakolják ide a pénzüket, mire jöhettek rá?

Man killed after entering secure perimeter of Trump's Mar-a-Lago residence, Secret Service says

×