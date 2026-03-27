Leállás jön az egyik nagy banknál: nem lehet utalni és interneten vásárolni

Az Erste Bank honlapján bejelentette, hogy rendszerfejlesztési munkák miatt péntek 22 óra és szombat délelőtt 10 óra között több szolgáltatás működésében lehetnek gondok, fennakadások. Emiatt szünetelhet a George alkalmazás és webes felület elérhetősége is, és valószínűleg utalást sem lehet majd indítani ebben az időszakban.

A pénzintézet tájékoztatása szerint utalást fogadni éjfél és hajnali négy óra között nem tudnak majd az ügyfelek, az internetes vásárlás pedig március 27-én este 10 és március 28-án délelőtt 10 óra között fog szünetelni.

Az SMS-szolgáltatások szintén elérhetetlenek lesznek ebben az időszakban. Az átmeneti leállás ezeket a szolgáltatásokat érinti még:

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

API-csatorna

online termékigénylés

lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület.

Ugyanakkor a leállás nem érinti a készpénzfelvételt, a készpénzbefizetést és a POS-terminálon keresztüli fizetést vagy vásárlást, így ezek a műveletek a rendszerfejlesztés ideje alatt is elérhetők lesznek.