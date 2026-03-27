ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Az Erste új bankfiókja Újbudán 2017. október 11-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán

Leállás jön az egyik nagy banknál: nem lehet utalni és interneten vásárolni

Infostart

Az Erste Bank honlapján bejelentette, hogy rendszerfejlesztési munkák miatt péntek 22 óra és szombat délelőtt 10 óra között több szolgáltatás működésében lehetnek gondok, fennakadások. Emiatt szünetelhet a George alkalmazás és webes felület elérhetősége is, és valószínűleg utalást sem lehet majd indítani ebben az időszakban.

A pénzintézet tájékoztatása szerint utalást fogadni éjfél és hajnali négy óra között nem tudnak majd az ügyfelek, az internetes vásárlás pedig március 27-én este 10 és március 28-án délelőtt 10 óra között fog szünetelni.

Az SMS-szolgáltatások szintén elérhetetlenek lesznek ebben az időszakban. Az átmeneti leállás ezeket a szolgáltatásokat érinti még:

  • Erste TeleBank
  • Vállalati NetBank
  • Electra
  • Erste Business MobilBank
  • API-csatorna
  • online termékigénylés
  • lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület.

Ugyanakkor a leállás nem érinti a készpénzfelvételt, a készpénzbefizetést és a POS-terminálon keresztüli fizetést vagy vásárlást, így ezek a műveletek a rendszerfejlesztés ideje alatt is elérhetők lesznek.

Kezdőlap    Belföld    Leállás jön az egyik nagy banknál: nem lehet utalni és interneten vásárolni

erste bank

leállás

szolgáltatás

ügyfél

rendszerfejlesztes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába a hét második felében érkező mediterrán ciklon, az ország jelentős részén nem hullott a vártnak megfelelő mennyiségű kevés csapadék. A Weather on Maps elemzése szerint a szombat reggelig csak a Kisalföld egy részén és a Dráva mentén közelítette meg a 3 nap alatt lehullott csapadék az egy átlagos hónap mennyiségét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Yemen's Iran-backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began

Yemen's Iran-backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began

As the war enters its second month, Donald Trump's special envoy says the US is hopeful of meetings with Iran "this week".

EZT OLVASTA MÁR?
×
