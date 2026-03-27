2026. március 27. péntek Hajnalka
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a szervezet kampányindító rendezvényén tartott sajtótájékoztatóján a budapesti Europa Event Centerben 2026. február 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Tisza Párt állítása: a Mi Hazánk visszalépésekre készül a Fidesz javára

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A párt azoknak a szavazatában is bízik, akik külföldön élnek, de van magyarországi lakcímük. Ők a külképviseleteken voksolhatnak.

Magyar Péter szerint a fideszesek már tudják, hogy elveszítik a választást. A Tisza Párt elnöke erről Szentendrén beszélt.

„Matolcsyék különböző eszközökkel viszik ki a sportautó-gyűjteményeiket Dubajba. Tudják jól, hogy vége van. Mészáros Lőrinc az egyik építő cégéből sok milliárd forintot vett ki, kiürítette a számlát és a saját magánszámlájára utalta át. Pontosan tudják a Fideszben és a maffiában, hogy vége van. Azért vagyunk egyre többen minden nap. Azért nem csak árad, hanem kiönt a Tisza a magyar vidéken is, mert a fideszes szavazók sem egy ilyen hatalomra szavaztak.”

Az ellenzéki vezető tényként jelentette be, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz szövetséget kötött.

„Pontos tudomásunk van arról, hogy zajlanak a tárgyalások a Mi Hazánk és a Fidesz között, és még a választás előtt különböző csereberéért és ajánlatért cserébe a Mi Hazánk hajlandó lesz több tucat helyen visszaléptetni az egyéni jelöltjeit még a választások előtt.”

A Tisza azoknak a szavazatában is bízik, akik külföldön élnek, de van magyarországi lakcímük. Ők a külképviseleteken voksolhatnak.

Orbán Anita, a Tisza külpolitikai szakértője, a párt országos listájának hatodik jelöltje Londonban kampányolt náluk.

„Mi ez a Vár a hazád program? 750 ezren éltek diaszpórában. És mi szeretnénk 200 ezer magyar honfitársunkat 8 év alatt hazacsábítani. És ezt hogy tesszük? Úgy, hogy olyan országot építünk, ahová érdemes visszajönni. Sajnos ma a statisztika az az, hogy minden második 20 év alatti gyermek Magyarországon külföldön képzeli el a jövőjét. (...) Kidolgozunk olyan ösztöndíj programokat, lakhatási támogatást helyi önkormányzatokkal, ami vonzóvá teszi a hazajövetelt, bérkiegészítést olyan cégeknek, akik alkalmaznak diaszpórából hazaköltözőket.”

A Tisza Párt a külföldön élő szavazók számára külön honlapot indított.

Péntek is a háborús kockázatokból, az energiaárakból és a kamatvárakozások átárazódásából összeálló nemzetközi környezet mozgatja a devizapiacokat. A befektetők most azt mérlegelik, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása mennyiben erősíti tovább a dollárt, milyen pályára kényszerítheti a jegybankokat. A forinton egyre nő a nyomás, a magyar deviza jelentősen gyengül egész nap.

A tételek között szerepel egy 40 ezer forintos ezüst és egy 6 000 forintos színesfém emlékérme, valamint egymillió példányban egy különleges 50 forintos forgalmi érme is.

