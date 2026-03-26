2026. március 26. csütörtök Emánuel
Nyitókép: Pixabay

Nézőpont: továbbra is hat százalékpontos a Fidesz előnye

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A március 15-ei nemzeti ünnep után két intézet, a Nézőpont és a Medián készített és publikált közvélemény-kutatást, s az eredmények jelentős különbséget mutatnak. A Nézőpont 6 százalékpontos Fidesz-előnyt, a Medián 20 százalékpontos Tisza-előnyt lát. A Nézőpont Intézet ötpontos összehasonlítása szerint az ő kutatásuk realistább.

Mint a Nézőpont Intézet elemzése írja, az intézet „ellenőrzés céljából, ezen a héten is megismételte múlt heti kutatását és a Fidesz változatlanul 6 százalékpontos előnyét állapította meg. Áprilisi 12-én a Fidesz-KDNP lista legvalószínűbb eredménye 46, a Tisza Párté 40, a Mi Hazánké 8 százalék lehet, míg a DK és az MKKP 3-3 százalékot szerezhet. Mindez akár 110-nél is több Fidesz-mandátumot jelenthet, de mindenképpen abszolút többséget a kormánypárt számára.”

Csütörtök reggeli közleményükben összehasonlítják „a Nézőpont Intézet ellenőrző kutatással is megerősített eredményeit (azok múlt héten részletesen publikált adataiból kiindulva) és a Medián e héten nyilvánosságra hozott adatsorát”.

Az első pontjukban leírják: a legvalószínűbb hazai listás eredménynél a Nézőpont 6 százalékpontos Fidesz-előnyt, a Medián 20 százalékpontos Tisza-előnyt lát (Nézőpont: Fidesz 46, Tiszáé 40, Mi Hazánk 8, míg a DK és az MKKP esetében 3-3 százalék). A Nézőpont szerint „ezzel az adatsorral nem lehet összehasonlítani a Medián által rendszeresen és március 15. után is közölt „választani tudók” és „választani tudó biztos szavazók” pártpreferencia adatait. Előbbi az összes választó közül a pártot választani tudó 82 százalék, utóbbi közülük is csak az aktív választópolgárok pártpreferenciáját közli. Az előbbi tehát nem veszi figyelembe a pártok támogatóinak aktivitását, az utóbbi pedig nem számol az aktív, de pártot választani nem tudók csoportjával”.

A Medián szerint a választás legvégső hazai eredményéhez a választani tudók megoszlása áll általában a legközelebb, s ezen a bázison 20 százalékpontos előnyt mutat ki a Tisza javára (Fidesz 36, Tisza 56 százalék, míg a teljes népességben 46:30 a Tisza javára, a választani tudó biztos szavazók körében pedig 58:35 a Tisza javára a Medián szerint az állás).

A Nézőpont azt írja: ők is kiszámolták, „hogy a Medián által használt bázisokon mi a pártverseny állása. Ezek alapján a választani tudók bázisán 6, a választani tudó biztos szavazók bázisán 3 százalékpontos Fidesz-előny mutatható ki. Azaz, ahol a Nézőpont 6 százalékpontos Fidesz-előnyt mutatott ki, ott látott a Medián 20 százalékpontos Tisza-előnyt”.

A Nézőpont második szempontja alapján azt írják: „A Nézőpont szerint a Fidesznek több, mint 3 millió, a Medián szerint kevesebb, mint 2,3 millió szimpatizánsa van. A Tisza esetében a Nézőpont 2,67 millió, míg a Medián 3,5 millió szimpatizánst mutat ki. A két teljesen eltérő valóságkép statisztikai oka, hogy a teljes népesség bevallott pártszimpátia-adatai jelentősen eltérnek a két intézet között.”

A Nézőpont Intézet hangsúlyozza:

  • a Nézőpont szerint a Fidesznek 2,8 millió aktív pártszimpatizánsa van, a Medián szerint csak alig több mint 2 millió
  • A Nézőpont szerint 35, a Medián szerint 75 százalékkal növekedett az ellenzék aktív szavazóinak száma 2022 óta
  • A Nézőpont a Fidesz és ellenzéke között kisebb különbséget lát, mint 2022-ben, a Medián nagyobbat, ráadásul a Tisza javára.

A Nézőpont összegzése szerint „a fenti öt pontból jobban látható, hogy miben tér el a két intézet pártpreferencia-adatsora. Az eltérések magyarázataként felmerülhetnek szubjektív politikai szempontok is, de objektíven csak annyit lehet megállapítani, hogy a Nézőpont Intézet adatai a választástörténet alapján sokkal realistábbak.”

fidesz-kdnp

nézőpont intézet

medián

tisza párt

közvéleménykutatás

Üzemanyagok: Brüsszelnek nem tetszik a szlovákiai árazás
A szlovák gazdasági minisztérium egyelőre csak a médiából értesült arról, hogy az Európai Bizottságnak kifogásai vannak a Szlovákiában alkalmazott eltérő gázolajárakkal kapcsolatban, amelyek a hazai és külföldi autótulajdonosokra vonatkoznak. Hivatalos állásfoglalásra még várnak. Amennyiben ilyen érkezik, Pozsony kész megvitatni és megvédeni intézkedéseit, mivel azokat helyesnek tartja.
Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat. A kormányülésen bemutatott előterjesztés este megjelent a Magyar Közlönyben.
 

Haldoklik a világ egyik legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásása: április 1-től jöhet a lekapcsolás

Oroszországban a WhatsApp után éppen most haldoklik a Telegram - jelentette ki Mihail Oszejevszkij, a Rosztyelekom orosz távközlési vállalat elnöke a Gyáriparosok és Vállalkozók Oroszországi Szövetségének csütörtöki moszkvai kongresszusán.

Harapás, zaklatás és antiszemita &quot;poénok&quot;: nagy bajban lehet az NFL gigasztárja

A sztárelkapó Puka Nacua a vád szerint bántalmazott egy nőt, melett ismét felszínre kerültek antiszemita poénjai is

Trump says US will be Iran's 'worst nightmare' if it doesn't agree to peace plan

US special envoy Steve Witkoff confirms that a 15-point peace plan has been sent to Iran. Earlier, Iran reportedly said it responded with its own conditions.

