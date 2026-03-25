Kétpárti parlamentre van esély a Medián szerint

Az országgyűlési választások előtt három héttel a Medián által megkérdezetteknek megint nagyon magas, 89 százalékos aránya mondta biztosra, hogy részt fog venni a szavazáson, a Tisza Párt szimpatizánsainak körében 96 százalékos, a Fidesz-pártiaknál 90 százalékos, míg a többi párt szavazói vagy a párt nélküliek körében 75 százalékos a részvételi szándék. Ez azt is jelenti, hogy az előző hónapokhoz képest a Fidesznek is sikerült feltornásznia saját potenciális támogatóinak motivációját – írja a hvg.hu, mely megbízásából a Medián a felmérését készítette.

A március 17. és 20. között végzett adatfelvétel a Tisza Párt támogatottságát a teljes népesség körében 46 százalékosra, a választani tudó biztos szavazók körében 58 százalékra mérte. A Fidesz–KDNP a Mediánnál 30 százalékon áll a teljes népesség körében, és 35 százalékon a választani tudó biztos szavazók körében.

A kisebb pártok közül a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt már több hónapja 1-2 százalék körül mozog a Medián felméréseiben, és a márciusiban a Mi Hazánk szavazótábora is zsugorodni látszik (még a választani tudó „biztos” szavazók körében sem éri el a bejutási küszöböt), így

jelenleg a kétpárti parlament sem tűnik kis valószínűségű fejleménynek

– írták.

Mind a Fidesz, mind a Tisza szavazói kompetensnek tartják a saját jelöltjüket, az egyéb pártok és párt nélküliek azonban jelentősen többre tartják a jelenlegi kormányfőt: őt ebben a körben minden második válaszadó tartja alkalmasnak, míg Magyar Pétert csak minden harmadik.

A felmérést március 17-e és 20-a között készítette a Medián 1000 fős országos reprezentatív minta telefonos megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait súlyozással korrigálták, így közlésük szerint a minta jól tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét.