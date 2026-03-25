2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Businesswoman on blurred background voting using digital interface 3D rendering
Nyitókép: sdecoret/Getty Images

Kétpárti parlamentre van esély a Medián szerint

A Tisza Párt előnyének növekedését mérte a Medián a pártot választani tudók körében.

Az országgyűlési választások előtt három héttel a Medián által megkérdezetteknek megint nagyon magas, 89 százalékos aránya mondta biztosra, hogy részt fog venni a szavazáson, a Tisza Párt szimpatizánsainak körében 96 százalékos, a Fidesz-pártiaknál 90 százalékos, míg a többi párt szavazói vagy a párt nélküliek körében 75 százalékos a részvételi szándék. Ez azt is jelenti, hogy az előző hónapokhoz képest a Fidesznek is sikerült feltornásznia saját potenciális támogatóinak motivációját – írja a hvg.hu, mely megbízásából a Medián a felmérését készítette.

A március 17. és 20. között végzett adatfelvétel a Tisza Párt támogatottságát a teljes népesség körében 46 százalékosra, a választani tudó biztos szavazók körében 58 százalékra mérte. A Fidesz–KDNP a Mediánnál 30 százalékon áll a teljes népesség körében, és 35 százalékon a választani tudó biztos szavazók körében.

A kisebb pártok közül a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt már több hónapja 1-2 százalék körül mozog a Medián felméréseiben, és a márciusiban a Mi Hazánk szavazótábora is zsugorodni látszik (még a választani tudó „biztos” szavazók körében sem éri el a bejutási küszöböt), így

jelenleg a kétpárti parlament sem tűnik kis valószínűségű fejleménynek

– írták.

Mind a Fidesz, mind a Tisza szavazói kompetensnek tartják a saját jelöltjüket, az egyéb pártok és párt nélküliek azonban jelentősen többre tartják a jelenlegi kormányfőt: őt ebben a körben minden második válaszadó tartja alkalmasnak, míg Magyar Pétert csak minden harmadik.

A felmérést március 17-e és 20-a között készítette a Medián 1000 fős országos reprezentatív minta telefonos megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait súlyozással korrigálták, így közlésük szerint a minta jól tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét.

A választásig hátralévő időszakra beszélgetéssorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezze. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, képviselőjelöltje a Mi Hazánk álláspontját ismertette.
 

A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.
 

Havazásra figyelmeztet a katasztrófavédelem, 10-15 centi is eshet holnap

Csütörtökön a késő délelőtti óráktól eleinte a Soproni- és a Kőszegi-hegységben, majd a délután második felétől már a Dunántúl más részén és a Bakonyban is havazás várható - tájékoztatott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdán.

A mesterséges intelligencia (MI) térnyerése miatt a társadalomnak újra meg kell tanulnia megbecsülni a fizikai és a szakmunkát.

A mesterséges intelligencia (MI) térnyerése miatt a társadalomnak újra meg kell tanulnia megbecsülni a fizikai és a szakmunkát.

The list of conditions laid out by an unnamed official include a conclusion to the war "across all fronts", as well as payment of reparations.

The list of conditions laid out by an unnamed official include a conclusion to the war "across all fronts", as well as payment of reparations.

