Tehervonat okozta káosz lassítja a forgalmat a ceglédi vonalon

A MÁV-Csoport tájékoztatása szerint
- a Nyugati pályaudvarról 7:00-kor Ceglédre indult Z50-es vonat (2822) helyett Albertirsa és Cegléd között pótlóbusz közlekedik,
- a Nyugati pályaudvarról 10:25-kor Debrecenbe indul Cívis InterRégió (6092) csak Ceglédtől közlekedik, utasai addig a Nyugati pályaudvarról 10:20-kor induló Tokaj InterCityvel (IC 954) utazhatnak, amely ezért 5 perccel később indul és Ceglédig helyjegy nélkül is igénybe vehető.
- A Nyíregyházáról 5:40-kor a Nyugati pályaudvarra indult Cívis InterRégió (6139) csak Ceglédig közlekedik, utasai onnan a következő Nyírség InterCityvel (IC 619) utazhatnak tovább, amely ezért Ceglédtől helyjegy nélkül is igénybe vehető,
- a Ceglédről 8:48-kor Albertirsára induló Z50-es vonat (2827) helyett Cegléd és Albertirsa között pótlóbusz közlekedik,
- Ceglédbercelen a vonatok a fennakadás végéig mindkét irányban az 1. vágányon állnak meg
– írták.