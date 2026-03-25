ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389
usd:
334.93
bux:
123929.91
2026. március 25. szerda Irén, Írisz
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vasúti sínek.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Tehervonat okozta káosz lassítja a forgalmat a ceglédi vonalon

Infostart

A ceglédi vonalon néhány vonat menetideje meghosszabbodhat, mert Albertirsa és Ceglédbercel-Cserő között átmenetileg csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok egy meghibásodott tehervonat miatt.

A MÁV-Csoport tájékoztatása szerint

  • a Nyugati pályaudvarról 7:00-kor Ceglédre indult Z50-es vonat (2822) helyett Albertirsa és Cegléd között pótlóbusz közlekedik,
  • a Nyugati pályaudvarról 10:25-kor Debrecenbe indul Cívis InterRégió (6092) csak Ceglédtől közlekedik, utasai addig a Nyugati pályaudvarról 10:20-kor induló Tokaj InterCityvel (IC 954) utazhatnak, amely ezért 5 perccel később indul és Ceglédig helyjegy nélkül is igénybe vehető.
  • A Nyíregyházáról 5:40-kor a Nyugati pályaudvarra indult Cívis InterRégió (6139) csak Ceglédig közlekedik, utasai onnan a következő Nyírség InterCityvel (IC 619) utazhatnak tovább, amely ezért Ceglédtől helyjegy nélkül is igénybe vehető,
  • a Ceglédről 8:48-kor Albertirsára induló Z50-es vonat (2827) helyett Cegléd és Albertirsa között pótlóbusz közlekedik,
  • Ceglédbercelen a vonatok a fennakadás végéig mindkét irányban az 1. vágányon állnak meg

– írták.

Kezdőlap    Belföld    Tehervonat okozta káosz lassítja a forgalmat a ceglédi vonalon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Végig vele vagyok!” – Orbán Viktorról posztolt az amerikai elnök

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.25. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rég nem látott bajban Friedrich Merz koalíciós partnerei – Most kell egy merészet lépniük volt kancellárjuk szerint

Gerhard Schröder volt szociáldemokrata kancellár megszólalt pártja két súlyos tartományi választási kudarca után, reformokat javasolva – írja a Der Spiegel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem vicc, visszatér a tél Magyarországra: kemény havazás éri el az országot, ekkor csap le az ítéletidő

Csütörtöktől erős lehűlés, havazás és viharos szél várható a Dunántúl nyugati részein és a Bakonyban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iranian military says US is 'negotiating with itself' after Trump says Tehran wants deal 'so badly'

Meanwhile, Iran says "non-hostile" ships can pass through the Strait of Hormuz. On Tuesday, Donald Trump claimed Iran had given the US "a very big present" during talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×