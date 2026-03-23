Vadregényes, mocsaras erdővé alakulhat most vissza a Mocsárosdűlő

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló Mocsárosdűlő-projekt keretén belül elkezdődött a természetvédelmi terület erdejének erdészeti átalakítása. Első körben egy négyhektáros területen változik át az idegen honos nemesnyár-faállomány őshonos fafajokból álló erdővé – mondta Bardóczi Sándor, a Fővárosi Önkormányzat főtájépítésze.

„A legújabb településterv módosításakor gyakorlatilag a Mocsárosdűlő egésze természetközeli területté tudott változni. Ezzel párhuzamosan zajlott egy természetvédelmi területté nyilvánítás, amit még további 13 hektárral szeretnénk növelni. Közben nyertünk az Európai Unió egyik pályázatán egy 1,4 milliárdos forrást arra, hogy élőhely-rehabilitációt hajtsunk végre, nemcsak itt a Mocsárosdűlőben, hanem másik két fővárosi természetvédelmi területen is, így elindulhat az élőhely-rehabilitáció. Az erdőátalakítás elkezdődött, ősszel még foltokban vágtunk ebből az ültetett erdőből, annak érdekében, hogy őshonos fajokkal kezdjük el elegyesen beültetni és természetközeli erdővé alakítani ezt az erdőfoltot” – ecsetelte.

Bardóczi Sándor arról is beszélt, hogy milyen további feladatok vannak még a területen.

„Még nagyon messze vagyunk a természet által támasztott igényektől. Vízmegtartást is tervezünk: kiépült itt a '70-es, '80-as években egy elsősorban innen a vizet lecsapoló, a vizet elvezető csatornahálózat, de közben a klímaváltozás is szintet lépett, és pont ezek a vizes élőhelyek kerültek a legnagyobb veszélybe. Mi ezt a folyamatot úgy szeretnénk megfordítani, hogy a vízelvezetésből a vízmegtartás irányába mozdulunk el. Tehát a kitűzött cél, amit 7 év múlva szeretnénk elérni, az az, hogy a Mocsárosdűlőben több víz legyen, a vizes élőhelyek stabilabbá váljanak, és ezekre a vizes élőhelyekre aztán vissza tudjanak költözni a vízimadarak, vízkedvelő életformát folytató növények, állatok, illetve hogy a legeltetéssel kezdjen el kialakulni egy olyan – részben legeltetett, részben a vizes élőhelyhez kapcsolódó – természeti folt, ami a korábbi Mocsárosdűlőt idézi vissza.”

Bardóczi Sándor hozzátette: a Pilisi Parkerdő szakemberei egy fél hektáros területet készítettek elő kifejezetten lakossági ültetésre, 2500 darab őshonos fa és cserjecsemete elültetésére nyílt így lehetőség bárki számára a sajtótájékoztató után.