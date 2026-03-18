2026. március 18. szerda Ede, Sándor
A man in a car shows frustration, gesturing with his hands.
Nyitókép: Jana Murr/Getty Images

Sötétben, a szűkített autópályán hirtelen átfordulni a szembe oldalra? Igen, van, aki ezt is megcsinálja

De olyan is van, aki a lehajtók működését nem érti – szerencsére a fedélzeti kamera rögzíti az ilyen ámokfutásokat.

Hátborzongató olvasói felvételeket kapott a BpiAutósok közösségi oldala, mindkét helyzetből nagyon súlyos baleset is történhetett volna.

Az első felvétel az M1-es autópálya terelt szakaszán készült 2026. március 15-én 18:30 körül, Budapest irányába, nagyjából a 20-21-es kilométerszelvény környékén, a Sasfészek pihenő előtt – írja a portál, emlékeztetve, hogy az autópálya jelenleg több helyen is átépítés alatt áll, a forgalmat terelések és szűkített sávok között vezetik, ami önmagában is fokozott figyelmet igényel a közlekedőktől.

A felvétel beküldője azt írta: „Ma este az M1 terelt szakaszán, a Sasfészek pihenő előtt, Budapest felől haladva egy fehér Audi hirtelen megfordult az autópályán, és csak satufékkel tudtam elkerülni a balesetet. Szerencsére nem jöttek belém.”

A portál hangsúlyozza, hogy egy ilyen manőver az autópályán, különösen terelt forgalomnál, rendkívül veszélyes, ugyanis a nagy sebességgel érkező járműveknek ilyenkor nagyon kevés idejük marad reagálni, így egyetlen rossz döntés könnyen tömegbalesethez vezethet.

A második felvétel az M0-s autóút és az M5-ös autópálya csomópontjánál, a Dunaharaszti lehajtónál készült, a beküldő a következő kommentárt fűzte hozzá: „Az M0-ról hajtottunk le az M5 felé, amikor a videón látható esemény történt. Az emberünk kb. 50 méterrel előttünk haladt egészen az M5-ig. Ennyit nyert ezzel az igen veszélyes manőverrel.”

Sötétben, a szűkített autópályán hirtelen átfordulni a szembe oldalra? Igen, van, aki ezt is megcsinálja

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Teljesen kiürültek a benzinkutak a határnál: drasztikus lépést jenetett be a miniszterelnök

Szlovákia megdrágítaná vagy mennyiségileg korlátozná a külföldi autósok számára a gázolaj tankolását.

Iran's army leader vows 'decisive' retaliation for death of security chief in Israeli strikes

There will be a "decisive, deterrent, and regretful response" to Israel and "criminal America" for Ali Larijani's assassination, an army statement says.

