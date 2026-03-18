Sötétben, a szűkített autópályán hirtelen átfordulni a szembe oldalra? Igen, van, aki ezt is megcsinálja

Hátborzongató olvasói felvételeket kapott a BpiAutósok közösségi oldala, mindkét helyzetből nagyon súlyos baleset is történhetett volna.

Az első felvétel az M1-es autópálya terelt szakaszán készült 2026. március 15-én 18:30 körül, Budapest irányába, nagyjából a 20-21-es kilométerszelvény környékén, a Sasfészek pihenő előtt – írja a portál, emlékeztetve, hogy az autópálya jelenleg több helyen is átépítés alatt áll, a forgalmat terelések és szűkített sávok között vezetik, ami önmagában is fokozott figyelmet igényel a közlekedőktől.

A felvétel beküldője azt írta: „Ma este az M1 terelt szakaszán, a Sasfészek pihenő előtt, Budapest felől haladva egy fehér Audi hirtelen megfordult az autópályán, és csak satufékkel tudtam elkerülni a balesetet. Szerencsére nem jöttek belém.”

A portál hangsúlyozza, hogy egy ilyen manőver az autópályán, különösen terelt forgalomnál, rendkívül veszélyes, ugyanis a nagy sebességgel érkező járműveknek ilyenkor nagyon kevés idejük marad reagálni, így egyetlen rossz döntés könnyen tömegbalesethez vezethet.

A második felvétel az M0-s autóút és az M5-ös autópálya csomópontjánál, a Dunaharaszti lehajtónál készült, a beküldő a következő kommentárt fűzte hozzá: „Az M0-ról hajtottunk le az M5 felé, amikor a videón látható esemény történt. Az emberünk kb. 50 méterrel előttünk haladt egészen az M5-ig. Ennyit nyert ezzel az igen veszélyes manőverrel.”