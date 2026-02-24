Vizsgálja a rendőrség Magyar Péterék házibulijának összes körülményét

„A Magyar Péterék drogos házibulija kapcsán tett feljelentéseket, illetve az eset összes körülményét feljelentés-kiegészítés keretében vizsgálja a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK)” – írja a Magyar Nemzet a rendőrség a lapnak adott válasza alapján.

Ez azt jelenti, hogy a tiltott adatszerzés és a személyes adattal való visszaélés mellett azt is elemzik, hogy megállhat-e a kábítószer-birtoklás gyanúja, azaz, hogy a lakásban lévő fehér por valóban drog lehetett-e. Ha igen, akkor a feljelentés-kiegészítés (azaz, további adatok begyűjtése) után nagy valószínűséggel nyomozást rendelnek el.

A közelmúltban egy internetes honlapon, amelyet Radnai Márk Tisza-alelnök nevére hozott létre valaki, egy fekete-fehér felvétel jelent meg egy ágyról, illetve az éjjeli szekrényen fehér por is fellelhető. Magyar Péter a Facebook-oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt abban a lakásban, ahol többen voltak, és a nappaliban egy asztalon alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt.

Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.

Az eset kapcsán többen is feljelentést tettek, köztük Tényi István, Vogel Evelin és Magyar Péter jogi képviselője is.