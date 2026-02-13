ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.56
usd:
319.71
bux:
126964.02
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
üzlet szerződés iratok aláírás
Nyitókép: Pixabay

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fordult a hatósághoz Tényi István Magyar Péter „legújabb botránya” ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet.

Magyar Péter csütörtökön megosztott Facebook-videójában elismerte: járt abban a lakásban, aminek egyik szobájáról napok óta fent van egy fotó egy, a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk nevén futó honlapon. A képen egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy széttúrt ágyról.

Magyar Péter azt mondta, a megadott dátumban és helyen Vogel Evelinnel létesített „„konszenzuális szexuális kapcsolatot”, illetve hogy a lakás bejáratához közel egy asztalnál általa nem ismert személyek ültek, az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. „Én az asztalon lévő dolgokhoz nem nyúltam, kábítószert nem fogyasztottam” – jelentette ki. Az Index azt írta, hogy a hálószobában az éjjeliszekrényen fehér por látszik.

A Magyar Nemzet pénteken közölte, hogy Tényi István kábítószer birtoklásának gyanújával tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen.

Korábban a Tisza Párt elnöke a felvétel készítési módját kifogásolva ígért feljelentést.

Kezdőlap    Belföld    Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

feljelentés

kábítószer

hálószoba

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hankó Balázs: 850 milliárd forintot fordítunk kulturális fejlesztésekre

Hankó Balázs: 850 milliárd forintot fordítunk kulturális fejlesztésekre

Korántsem került le az Iparművészeti Múzeum épületének felújítása a napirendről – hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a Közlekedési Múzeum, a Természettudományi Múzeum és a Mezőgazdasági Múzeum jövőjéről, a költözésekről is.
Mi okozta a tüzet? Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin

Mi okozta a tüzet? Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin

Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a több halottat és rengeteg sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. Egy ember elhunyt a kórházban, így már négyre nőtt a halálos áldozatok száma. A sérülteké 26.
 

Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak, gázpalack is robbant

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Besokallt Donald Trump kormánya, vége Jemen védett státuszának

Besokallt Donald Trump kormánya, vége Jemen védett státuszának

Az Egyesült Államok kormánya megszüntette a Jemenre vonatkozó ideiglenes védett státuszt (Temporary Protected Status – TPS), amely eddig több mint ezer jemeni állampolgárt mentesített a kitoloncolás alól, egyúttal munkavállalási engedélyt is biztosított számukra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szuper hír a bakancsos túrázóknak: ezennel vége a vakon sétálásnak a Kéktúra útjain

Szuper hír a bakancsos túrázóknak: ezennel vége a vakon sétálásnak a Kéktúra útjain

Hamarosan itt a tavasz, a bakancsok is előkerülnek, és sokan indulnak útnak az Országos Kéktúra szakaszain. Jó hír, hogy a Kéktúra-térkép extra funkcióval bővült!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

The US Secretary of State will address the first major transatlantic meeting since Donald Trump threatened to annex Greenland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 17:33
Mesterterv: milyen következménye lesz Magyar Péter kábítószeres bulijának?
2026. február 13. 16:59
Újabb jelölőszervezeteket vett nyilvántartásba az NVB
×
×
×
×