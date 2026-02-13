Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Magyar Péter csütörtökön megosztott Facebook-videójában elismerte: járt abban a lakásban, aminek egyik szobájáról napok óta fent van egy fotó egy, a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk nevén futó honlapon. A képen egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy széttúrt ágyról.

Magyar Péter azt mondta, a megadott dátumban és helyen Vogel Evelinnel létesített „„konszenzuális szexuális kapcsolatot”, illetve hogy a lakás bejáratához közel egy asztalnál általa nem ismert személyek ültek, az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. „Én az asztalon lévő dolgokhoz nem nyúltam, kábítószert nem fogyasztottam” – jelentette ki. Az Index azt írta, hogy a hálószobában az éjjeliszekrényen fehér por látszik.

A Magyar Nemzet pénteken közölte, hogy Tényi István kábítószer birtoklásának gyanújával tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen.

Korábban a Tisza Párt elnöke a felvétel készítési módját kifogásolva ígért feljelentést.