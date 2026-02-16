ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: radnaimark.hu

Hálószobaügy: az egyik szemtanú beszélt, de a másik nem akart nyilatkozni

Infostart

Két férfi jelenlétéről is írnak a lapok azzal a hálószobai felvétellel kapcsolatban, amelyről egy fekete-fehér kép látott napvilágot, és amely alapján Magyar Péter beszámolt egy volt barátnőjével, Vogel Evelinnel töltött éjszakáról.

A hálószobai légyottról a Tisza Párt elnöke azt állította, arra egy tiszás nyári parti után került sor, miután Vogel Evelin hívta el magával egy, a szórakozóhelyen szintén jelenlévő személy lakásába, egy házibuliba. Ott „konszenzuális szexuális kapcsolatot” létesített volt barátnőjével. Azt is mondta, hogy a lakás bejáratához közel lévő asztalnál számára ismeretlenek ültek, az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt, amikhez ő nem nyúlt, kábítószert nem fogyasztott.

A Blikknek egy arab származású férfi arról beszélt, hogy egy négyfős társaság, benne a pártelnök és korábbi párja, ő és még egy nő, a szórakozóhely zárása után még folytatta volna a bulizást. Állítása szerint több helyszín érintésével érkeztek meg egy olyan ingatlanba, ahová egy fekete terepjáróval jutottak el, amelyet egy, a szemtanú által testőrnek gondolt férfi vezetett. Az Abdoul nevű férfi azt mondta a Blikknek, nem látta, hogy bárki is hozzányúlt volna a droghoz, mindenki csak alkoholt ivott, a piálással volt elfoglalva, aztán nem sokkal később Magyar Péter és Vogel Evelin bevonult a hálószobába. Azt is mondta a szemtanú, hogy a tálca a nappaliból a fehér porral eltűnt a nappaliból, ahol korábban látta, illetve hogy ezután ő már nem maradt sokáig, néhány ital után a másik nővel együtt távozott. Elmondása szerint nem érti, hogyan kerülhetett oda kamera, ahogy azt sem, hogy lehetett ez titkosszolgálati akció vagy csapda, hiszen több másik helyre akartak előtte menni.

A Mandiner mindezek után elérte Magyar Péter testőrét, aki a másik szemtanú szerint nemcsak fuvarozta a négyfős társaságot, hanem utána ott is tartózkodott abban a lakásban, ahol vélhetően a nyilvánoságra került hálószobai felvétel is készült, de mereven elzárkózott attól, hogy nyilatkozzon, és letette a telefont.

