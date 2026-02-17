Megjelent egy kérdés a hírhedt hálószoba fotója fölött

Az alábbi szöveggel frissült kedd délután a radnaimark.hu:

„MAGYAR PÉTER: »Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…«

BIZTOS?”

2026 február elején vált ismertté, hogy a radnaimark.hu domain alatt egy minimalista weboldal jelent meg. Az oldalon egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy széttúrt ágyról, a kép fölött eredetileg az állt, hogy „coming soon” („hamarosan”), ami később „once upon a time”-ra változott, és egy dátum (2024. 08. 03.) is megjelent.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a radnaimark.hu oldalon szereplő hálószobai kép és időpont kapcsán múlt csütörtökön megszólalt Magyar Péter, közölve, hogy – egy tiszás nyári parti után – ő folytatott „konszenzuális szexuális kapcsolatot” korábbi barátnőjével, Vogel Evelinnel. Azt is mondta, hogy a lakás bejáratához közel lévő asztalnál számára ismeretlenek ültek, az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt, amikhez ő nem nyúlt, kábítószert nem fogyasztott.

Vogel Evelin a 444-nek azt mondta, hogy nem ő tette oda a kamerát: „józan eszű ember nem gondolhatja, hogy én ebben közreműködtem”.

A Tisza Párt elnöke azóta feljelentést tett jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazásának bűntette, és személyes adattal visszaélés vétsége bűncselekmények miatt ismeretlen tettesek ellen. Tényi István pedig kábítószer birtoklásának gyanújával tett jogi lépéseket a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen.

A Blikknek egy arab származású férfi arról beszélt, hogy egy négyfős társaság, benne a pártelnök és korábbi párja, ő és még egy nő, a szórakozóhely zárása után még folytatta volna a bulizást. Állítása szerint több helyszín érintésével érkeztek meg egy olyan ingatlanba, ahová egy fekete terepjáróval jutottak el, amelyet egy, a szemtanú által testőrnek gondolt férfi vezetett. Az Abdoul nevű férfi azt mondta a Blikknek, nem látta, hogy bárki is hozzányúlt volna a droghoz, mindenki csak alkoholt ivott, a piálással volt elfoglalva, aztán nem sokkal később Magyar Péter és Vogel Evelin bevonult a hálószobába. Azt is mondta a szemtanú, hogy a tálca a fehér porral eltűnt a nappaliból, ahol korábban látta, illetve hogy ezután ő már nem maradt sokáig, néhány ital után a másik nővel együtt távozott. Elmondása szerint nem érti, hogyan kerülhetett oda kamera, ahogy azt sem, hogy lehetett ez titkosszolgálati akció vagy csapda, hiszen több másik helyre akartak előtte menni.

A Mandiner mindezek után elérte Magyar Péter testőrét, aki a másik szemtanú szerint nemcsak fuvarozta a négyfős társaságot, hanem utána ott is tartózkodott abban a lakásban, ahol vélhetően a nyilvánoságra került hálószobai felvétel is készült, de mereven elzárkózott attól, hogy nyilatkozzon, és letette a telefont.