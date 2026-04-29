Friedrich Merz német kancellár beszédet mond a családi vállalkozások napján Berlinben 2025. június 6-án. Az Újrakezdés! mottójú rendezvényen a vállalkozók a bürokrácia, az energia- és munkaerőköltségek, valamint a biztonságpolitikai kihívások terén szükséges strukturális reformokról tárgyalnak majd.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Sorra kapja a hazai pofonokat a német kancellár, eddig nem látott helyzet állt elő

Infostart

Szinte történelmi negatív rekorddal „büszkélkedhet” Friedrich Merz. A kereszténydemokrata kancellár egy hét híján egy éve van hatalmon, és először fordult elő, hogy a német politikusok népszerűségi listáján az utolsó hely jutott neki. Mindezt most újabb reformígéretekkel igyekszik ellensúlyozni.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Merzet megelőző korábbi szociáldemokrata kancellár, Olaf Scholz sem volt népszerű. Ezt jelezte, hogy az általa vezetett, az SPD-ből, a Zöldek Pártjából és a szabad demokrata FDP-ből álló koalíció idő előtt „bedobta a törülközőt”.

A kereszténydemokrata kancellár, egyben CDU elnöke a kisebbik keresztény párttal, a CSU-val szövetségben a szociáldemokratákkal koalícióra lépve tavaly május 6-án vette át a kormányrudat. Támogatottsága szinte hónapról hónapra csökkent.

Kezdetben elemzők ezt azzal magyarázták, hogy Friedrich Merz elsősorban a külpolitikára összpontosított, elhanyagolva a belpolitikát, ezen belül is mindenekelőtt a gazdaságot.

Renoméját hónapokkal később a gazdaság fellendítését célzó reformtervekkel igyekezett javítani, ezek azonban mostanáig üres ígéretek maradtak. Általános vélekedés szerint a kancellár és koalíciója elvesítette hitelességét, amit ennek ellenére továbbra is ígérgetésekkel igyekszik helyrehozni.

Akárcsak az elmúlt napokban, ezúttal is mindenekelőtt az Insa közvélemény-kutató intézet volt a leleplező. Előző felmérésében első ízben értékelte úgy, hogy az ellenzéki radikális jobboldali AfD a parlamenti pártok népszerűségi listáját CDU/CSU-t megelőzve nagy fölénnyel vezeti. Alig negyvennyolc órával később pedig a kancellár munkájáról állított ki minden korábbinál rosszabb bizonyítványt. A Bild című lap megbízásából készült rendszeres közvélemény-kutatás szerint ugyanis a kancellárnak a parlamenti politikusok 20 fős listáján első ízben az utolsó, azaz a huszadik hely jutott.

A 70 éves Merz eddig sem szerepelt az élbolyban, legutóbb a 18. volt. Számára ugyanakkor még inkább elkeserítő, hogy rohamosan csökken népszerűsége mind a CDU, mind a kisebbik keresztény párt, a CSU támogatóinak körében. Nem is beszélve arról, hogy a listán több konzervatív politikus is jelentősen megelőzte őt.

Önmagáért beszél, hogy a listát hosszú ideje a szociáldemokrata védelmi miniszter, Boris Pistorius vezeti, miközben a második helyre a közelmúltban tartott baden--württembergi tartományi választásokat megnyerő Cem Özdemir török származású zöldpárti politikus került.

A „legjobb” tíz között ugyanakkor több neves konzervatív politikus is van.

  1. Boris Pistorius (SPD): 4,9
  2. Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen): 4,1
  3. Hendrik Wüst (CDU): 4,1
  4. Markus Söder (CSU): 4,0
  5. Wolfgang Kubicki (FDP): 3,9
  6. Alexander Dobrindt (CSU): 3,9
  7. Julia Klöckner (CDU): 3,8
  8. Alice Weidel (AfD): 3,7
  9. Carsten Linnemann (CDU): 3,7
  10. Sahra Wagenknecht (BSW): 3,6

A kancellár és a CDU/CSU parlamenti frakciója a kormánykoalíció népszerűtlenségét kétnapos reformtanácskozón igyekszik ellensúlyozni. A konzervatívok abban reménykednek, hogy gyors reformdöntésekkel visszanyerhetik a közvélemény bizalmát.

Merz szerint a legfontosabb napirendi téma az egészségügyi reform, ami – mint fogalmazott – gyakorlatilag már sínen van. Erről, továbbá a költségvetés tervezett reformjáról ő maga kívánja tájékoztatni a nyilvánosságot szerdán.

