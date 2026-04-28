ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
2026. április 28. kedd Valéria
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Apáti István, a Mi Hazánk delegációjának tagja sajtótájékoztatót tart az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyalás után az Országházban 2026. április 28-án.
Kiderült, mi várható az új nemzetbiztonsági bizottságtól

Apáti Istvánt, a Mi Hazánk Mozgalom politikusát jelölik a most kezdődő ciklusban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának élére.

A párt azt tervezi, hogy a testületben több vizsgálatot kezdeményeznek, egyebek mellett arról, történt-e beavatkozás az április 12-i választásba – közölte újságírókkal a parlament alakuló ülését előkészítő keddi egyeztetésről távozva Toroczkai László pártelnök, frakcióvezető. Jelezte: a beavatkozási kísérletek között vizsgálni kell, "melyik külföldi állam hallgatott le magyar kormánytagokat, minisztereket", majd szivárogtatta ki az elhangzottak leiratát, akárcsak azt, volt-e bármi köze Magyarországhoz és a választáshoz a Szerbiában, a Török Áramlat gázvezeték közelében talált robbanóanyagnak.

Feltárandónak nevezte a Facebook mögött álló Meta szerepét, ahogyan a magyarországi titkosszolgálatok választással kapcsolatos működését is.

Minden politikai beavatkozás, ami a magyarországi titkosszolgálatokhoz köthető, az elfogadhatatlan – jelentette ki Toroczkai László, elutasítva „bármilyen jellegű politikai visszaélést”, irányuljon az bármely párt ellen.

A politikus elmondta: a nemzetbiztonsági bizottság élére Apáti Istvánt jelölik, a művelődési bizottság alelnöki tisztségét pedig Szabadi Istvánnal töltik be. Emellett hat bizottságban kapott helyet a hattagú Mi Hazánk-frakció.

A párt elnök-frakcióvezetője kifogásolta, hogy a másik két párt felrúgta azt a korábban kötött, „nagyon pozitív” megállapodást, hogy a képviselők a Szent Korona előtt teszik le esküjüket.

Közlése szerint míg hétfőn „a Fidesz-KDNP kétharmada által megválasztott” közjogi méltóságok alkotta Szent Korona Testület nem járult hozzá, hogy erre az alkalomra a parlament üléstermébe vigyék a koronát, most a Tisza delegációja utasította el, hogy az Országház kupolacsarnokában kerüljön sor erre az ünnepélyes eskütételre aktusra. Ennek következtében, mondta, várhatóan csak frakciója tagjai tesznek „fakultatív módon” esküt a Szent Korona előtt.

Apáti István azt hangsúlyozta: a nemzetbiztonsággal foglalkozó testület vezetését „elérhető maximumnak” tekintik. Felidézte: négy éve is szerették volna megkapni a testület vezetését, de akkor nemhogy tagot nem delegálhattak ide, de még tanácskozási joggal sem vehettek részt a testület munkájában.

Jelezte: a választások külföldi befolyásolására tett kísérleteket attól függetlenül vizsgálni fogják, hogy mely állam áll azok mögött.

Azt ígérte: a testület ülésein szereplő témák kapcsán minden nem titkos kérdésről tájékoztatni fogja a nyilvánosságot. „Nem úgy képzelem el a nemzetbiztonsági bizottsági elnöki működésemet, hogy olyan titkos lesz a munkám, hogy én sem fogok tudni róla, hogy pontosan mikor mi történik” – jelentette ki Apáti István.

Kérdésre válaszolva elmondta: pártjához hasonlóan mindig is kiemelt kérdésként kezelték az egykori ügynökakták nyilvánosságát. „Nagyon komoly kíváncsiság hajt minket ebben a tekintetben is” – jelentette ki, hozzátéve, nem fogják gátolni e dokumentumok nyilvánosságra kerülését. Szerinte legfőbb ideje annak, hogy 36 évvel az „elsikkasztott, elhazudott rendszerváltás” után megtegyék e téren, amit lehet.

Kezdőlap    Belföld    Kiderült, mi várható az új nemzetbiztonsági bizottságtól

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el
Fónagy János volt államtitkár szerint nincs kihívója a pártvezetőnek, Kövér László egykori házelnök a közelgő tisztújítást ajánlotta a média figyelmébe a Visi Imre utcában. Radics Béla ütőképes, színes frakciót lát maga körül, Deutsch Tamás pedig vállalkozna.
 

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

Kiderült, mi várható az új nemzetbiztonsági bizottságtól

Közös nevezőre jutottak a parlamenti frakciók az alakuló ülés legfontosabb pontjaiban

Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

Visszatér a budapesti többség

Visszatér a budapesti többség

Visszatérő mondás a magyar labdarúgással kapcsolatosan, hogy Budapest-központú, mi több, túlságosan Budapest-központú. Ennek régen volt alapja, aztán hosszú éveken keresztül kevésbé. Most ismét előtérbe kerül, miután az NB I-ből két vidéki (sőt, két borsodi) csapat esik ki, ellenben az NB II-ből (minden bizonnyal) két fővárosi jut fel. A Vasas már révbe ért, a Honvéd még tehet egy döntő lépést.
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
Gyengül a forint, miközben a fontos döntésre vár

Gyengül a forint, miközben a fontos döntésre vár

Hullámzó mozgásokkal indult a hét a devizapiacon, miután bizonytalanná vált az iráni–amerikai békemegállapodás esélye. Kedden a hazai események kerülnek fókuszba: a bankrendszeri mérlegadatok mellett a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése várható. A forint enyhe gyengülést mutat, az eurót 364,5, a dollárt 311 forint felett jegyezték kedd reggel. A befektetők figyelme a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásaira, valamint Magyar Péter várható gazdaságpolitikai lépéseire irányul.

Tényleg megszűnhet Magyarországon a Nők40? Megszólalt a szakértő, ez sokaknak fájhat nagyon

Tényleg megszűnhet Magyarországon a Nők40? Megszólalt a szakértő, ez sokaknak fájhat nagyon

Magyarországon a nők 40 év jogosultsági idő után igénybe vehető kedvezményes öregségi nyugdíja európai viszonylatban is egyedülálló.

UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

King Charles will address the US Congress on Tuesday at a time of diplomatic tensions between London and Washington.

