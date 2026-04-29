Kifejezetten kapósak mostanában az állampapírok

Március eleje óta nem voltak ennyire kapósak a lakossági állampapírok, mint az elmúlt héten. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb adatai szerint 94,11 milliárd forintot tett ki a bruttó értékesítés, szemben az egy héttel korábbi 59 milliárd forintos értékkel – írta meg a VG.

Mint a cikkben olvasható, a geopolitikai bizonytalanság közepette az állampapírok által kínált kockázatmentes hozam felértékelődik, mindazonáltal reálértékben mérséklődhet, a kibontakozó energiaválság keltette inflációs kockázatok végett. A KSH márciusi adatai szerint azonban nem látszódik egyelőre a drágulási ütem emelkedése.

Ez azt is jelenti, hogy

idén már közel bruttó 1500 milliárd forintért adott el lakossági állampapírt az ÁKK.

Ebből több mint 850 milliárd forintot az ötéves, évi 7 százalékos kamatot fizető Fix Magyar Állampapír tett ki. Az utóbbi hetekben ezen befektetés iránt megcsappant a magyarok érdeklődése egyébként. Az intézményi piacon mindeközben élénkült a kereslet a magyar állampapírok iránt – írják a VG cikkében.

2026-ban a FixMÁP egyébként „letaszíthatatlan” a trónról, a múlt heti forgalom 63,43 milliárd forintot tett ki, szemben az azt megelőző heti 35,62 milliárd forinttal. A lépcsőzetesen, 6,5 százalékról 7,5 százalékig emelkedő kamatot fizető, időről időre díjmentesen visszaváltható Magyar Állampapír Plusz volt a második legkedveltebb állampapír a magyarok körében. Hozzáteszik, hogy a harmadik helyen a postán kapható, egy- vagy kétéves, 5,5 vagy 6 százalékos kamatot kínáló Kincstári Takarékjegy áll. A korábban népszerű Bónusz Magyar Állampapír és az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír népszerűsége továbbra is jóval alacsonyabb a korábbi időknél.