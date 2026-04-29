2026. április 29. szerda Péter
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Magyar Állampapír

Kifejezetten kapósak mostanában az állampapírok

A Fix Magyar Állampapír letaszíthatatlan a trónról.

Március eleje óta nem voltak ennyire kapósak a lakossági állampapírok, mint az elmúlt héten. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb adatai szerint 94,11 milliárd forintot tett ki a bruttó értékesítés, szemben az egy héttel korábbi 59 milliárd forintos értékkel – írta meg a VG.

Mint a cikkben olvasható, a geopolitikai bizonytalanság közepette az állampapírok által kínált kockázatmentes hozam felértékelődik, mindazonáltal reálértékben mérséklődhet, a kibontakozó energiaválság keltette inflációs kockázatok végett. A KSH márciusi adatai szerint azonban nem látszódik egyelőre a drágulási ütem emelkedése.

Ez azt is jelenti, hogy

idén már közel bruttó 1500 milliárd forintért adott el lakossági állampapírt az ÁKK.

Ebből több mint 850 milliárd forintot az ötéves, évi 7 százalékos kamatot fizető Fix Magyar Állampapír tett ki. Az utóbbi hetekben ezen befektetés iránt megcsappant a magyarok érdeklődése egyébként. Az intézményi piacon mindeközben élénkült a kereslet a magyar állampapírok iránt – írják a VG cikkében.

2026-ban a FixMÁP egyébként „letaszíthatatlan” a trónról, a múlt heti forgalom 63,43 milliárd forintot tett ki, szemben az azt megelőző heti 35,62 milliárd forinttal. A lépcsőzetesen, 6,5 százalékról 7,5 százalékig emelkedő kamatot fizető, időről időre díjmentesen visszaváltható Magyar Állampapír Plusz volt a második legkedveltebb állampapír a magyarok körében. Hozzáteszik, hogy a harmadik helyen a postán kapható, egy- vagy kétéves, 5,5 vagy 6 százalékos kamatot kínáló Kincstári Takarékjegy áll. A korábban népszerű Bónusz Magyar Állampapír és az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír népszerűsége továbbra is jóval alacsonyabb a korábbi időknél.

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei
Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Vizsgálóbizottság alakul az 1988 és 2000 közötti privatizáció feltárására

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Vagyonmenekítés: megszólalt a rendőrség

Vizsgálat indulhat a fizetős kórházi részlegek miatt

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

Nem védekeztek, csak támadtak: Paris Saint-Germain–FC Bayern München 5–4

Nem védekeztek, csak támadtak: Paris Saint-Germain–FC Bayern München 5–4

Kilenc gólt hozott a párizsi Parc des Princes-ben a PSG és a Bayern mérkőzése, a 2026-os BL-tavasz első elődöntője. A címvédő egygólos előnyt szerzett. A párizsi csapatban a georgiai Hvicsa Kvarachelia és a francia aranylabdás, Ousmane Dembele is duplázott. A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben, a másik ágon pedig az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.
VIDEÓ
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, átalakulás zajlik a Fideszben

Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, átalakulás zajlik a Fideszben

Utolsó szakaszába lépett a Tisza Párt kormányalakítási folyamata, hiszen Magyar Péter tegnapi bejelentéseivel már csak két miniszter kiléte ismeretlen. A kormányalakítási tárgyalásokkal párhuzamosan jelentős átalakulás zajlik a Fidesz-KDNP-ben: a keddi választmányi ülésen Orbán Viktor benyújtotta lemondását a pártelnöki pozícióról, de azt nem fogadták el. Sokasodnak a közéleti botrányok is, zsarolásról beszélt Király Júlia, egykori MNB-alelnök, valamint már több kormányhoz közeli vállalattal szemben indultak eljárások. Az elmúlt napokban külpolitikai frontról is érkeztek hírek, Magyar Péter találkozott a külhoni magyarság több képviselőjével is, júniusra pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kezdeményezett találkozót a külkapcsolatok rendezése és az ukrajnai magyarság helyzetének javítása céljából.

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 29.)

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 29.)

A Pénzcentrum 2026. április 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

King hails importance of alliances with US in 'contested world' at White House state dinner

King hails importance of alliances with US in 'contested world' at White House state dinner

Donald Trump says US-UK ties are "unlike any other on Earth", and adds the monarch "agrees" with him that Iran must not have a nuclear weapon.

2026. április 29. 07:00
Vége lehet a zöld álomnak: régi-új irány jöhet az energiapolitikában
2026. április 29. 05:24
Ezt jobb, ha tudja, mielőtt nyugdíjba megy
