Súlyos vádak: uniós szintre került a BYD szegedi beruházása

A tengerentúli szervezet több alkalommal is a helyszínen járt, és mintegy ötven munkással készített interjút, akik arról számoltak be, hogy extrém terhelés mellett dolgoztak: heti hét napot, gyakran napi 12 óránál is hosszabb műszakokban – írja a CNBC nyomán az Index. A jelentés az Európai Parlament elé is került, ahol képviselők kérdéseket intéztek az Európai Bizottsághoz az ügy kivizsgálása érdekében.

A beszámolók alapján a munkásoknak az ellenőrzések során eltérő adatokat kellett közölniük a munkaidejükről, miközben a tényleges munkavégzés meghaladhatta a jogszabályban megengedett mértéket. Emellett biztonsági és egészségügyi problémák is felmerültek: februárban egy halálos baleset is történt, de a dolgozók szerint nem ez volt az egyetlen ilyen eset, és több munkás nem rendelkezett – a munkavállalói vízumhoz kötött – egészségbiztosítással sem – olvasható a cikkben.

A jelentés arra is kitér, hogy egyes dolgozókat pénzügyi eszközökkel próbáltak a helyszínen tartani, például visszatartott bérekkel vagy feltételekhez kötött hazautazási ígéretekkel. Az ügy különösen érzékeny, mivel az egyik érintett alvállalkozó kapcsolatba hozható egy korábbi, brazíliai botránnyal, ahol a hatóságok kényszermunkát állapítottak meg. A vállalat és az alvállalkozók egyelőre nem reagáltak a vádakra az amerikai lap megkeresésére.