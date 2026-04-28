ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.06
usd:
311.25
bux:
133139.5
2026. április 28. kedd Valéria
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
BYD Atto 3 típusú elektromos autó márkajelzése a BYD autóátadó ünnepségén a Puskás Arénában 2024. február 23-án. A világ legnagyobb elektromos autógyártójának számító kínai vállalat több milliárd eurós, több ezer új munkahelyet létrehozó óriásberuházással Szegeden épít gyárat.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Súlyos vádak: uniós szintre került a BYD szegedi beruházása

Infostart

Az China Labor Watch jelentése szerint súlyos munkajogi visszaélések történhettek a BYD szegedi gyárának építkezésén.

A tengerentúli szervezet több alkalommal is a helyszínen járt, és mintegy ötven munkással készített interjút, akik arról számoltak be, hogy extrém terhelés mellett dolgoztak: heti hét napot, gyakran napi 12 óránál is hosszabb műszakokban – írja a CNBC nyomán az Index. A jelentés az Európai Parlament elé is került, ahol képviselők kérdéseket intéztek az Európai Bizottsághoz az ügy kivizsgálása érdekében.

A beszámolók alapján a munkásoknak az ellenőrzések során eltérő adatokat kellett közölniük a munkaidejükről, miközben a tényleges munkavégzés meghaladhatta a jogszabályban megengedett mértéket. Emellett biztonsági és egészségügyi problémák is felmerültek: februárban egy halálos baleset is történt, de a dolgozók szerint nem ez volt az egyetlen ilyen eset, és több munkás nem rendelkezett – a munkavállalói vízumhoz kötött – egészségbiztosítással sem – olvasható a cikkben.

A jelentés arra is kitér, hogy egyes dolgozókat pénzügyi eszközökkel próbáltak a helyszínen tartani, például visszatartott bérekkel vagy feltételekhez kötött hazautazási ígéretekkel. Az ügy különösen érzékeny, mivel az egyik érintett alvállalkozó kapcsolatba hozható egy korábbi, brazíliai botránnyal, ahol a hatóságok kényszermunkát állapítottak meg. A vállalat és az alvállalkozók egyelőre nem reagáltak a vádakra az amerikai lap megkeresésére.

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.28. kedd, 18:00
Turi Ferenc
a HungaroControl vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 28. 16:09
Varga Mihály az euróbevezetésről: készült ma egy tájékoztató anyag, eljuttatjuk a kormány illetékeseinek
2026. április 28. 14:48
Tartós a trend a benzinkutakon, itt az újabb változás
×
×