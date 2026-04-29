Komoly tüzet okozott az elektromos roller – képek

2026. április 29. szerda Péter
Töltés közben gyulladt ki hétfő délelőtt egy elektromos roller Törökszentmiklóson, a tűz átterjedt egy faszerkezetű filagóriára, valamint az azzal szomszédos két épület tetőszerkezetére – közölte a katasztrófavédelem a közösségi oldalán.
Nyitókép: Törökszentmiklós Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság/OKF/Facebook

Az eset kapcsán fontos tanácsokat osztott meg a katasztrófavédelem.

A szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók munkájának köszönhetően mindkét épület lakható maradt, a filagória azonban megsemmisült. Szerencsére senki nem sérült meg – teszik hozzá.

Az eset kapcsán az alábbi 10+1 tanácsot oszották meg:

  1. Ha töltés közben túlmelegszik a vezeték vagy a kerékpár, azonnal ki kell húzni.
  2. Sérült kábelt vagy csatlakozót nem szabad használni.
  3. A hosszabbítót nem szabad feltekerve használni.
  4. Ha menet közben rendellenesség tapasztalható, meg kell állni.
  5. A kerékpárt nem szabad házilag szerelni, szakemberre kell bízni.
  6. Ha víz vagy ütés éri, néhány napig biztonságos helyen kell tartani.
  7. Tűz esetén azonnal el kell hagyni a helyiséget, és értesíteni kell a tűzoltókat.
  8. Csak akkor szabad oltani, ha az biztonságosan megtehető.
  9. A 112-es segélyhívót minden esetben értesíteni kell.
  10. Fontos a helyes sorrend betartása.
  11. Előbb áramtalanítani kell, és csak utána megkezdeni az oltást.

Nem védekeztek, csak támadtak: Paris Saint-Germain–FC Bayern München 5–4
Kilenc gólt hozott a párizsi Parc des Princes-ben a PSG és a Bayern mérkőzése, a 2026-os BL-tavasz első elődöntője. A címvédő egygólos előnyt szerzett. A párizsi csapatban a georgiai Hvicsa Kvarachelia és a francia aranylabdás, Ousmane Dembele is duplázott. A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben, a másik ágon pedig az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.
Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a leendő magyar miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
 

Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a négyszeres telitalálat után: ezt tudni a nyertesekről és a hatósági vizsgálatról

Miután egyetlen héten belül négy nagy számsorsjáték főnyereményét is elvitték Magyarországon, mindegyik nyertes jelentkezett a Szerencsejáték Zrt.-nél az összesen több mint 8 milliárd forintnyi fődíjért - számol be az Infostart. A lottótársaság közölte, a nyereményeket kifizetik az elrendelt hatósági ellenőrzéstől függetlenül.

Az AI-t is beveti a Covid-oltásáról ismert gyógyszergyártó: ha ez beválik, karnyújtásnyira kerülhetünk a rák ellenszeréhez

A Johnson &amp; Johnson mesterséges intelligencia segítségével felére csökkentette az új gyógyszerjelöltek azonosításához szükséges időt.

King hails importance of alliances with US in 'contested world' at White House state dinner

President Trump calls the bond with the UK a "friendship unlike any other on Earth" in his toast to the royals.

2026. április 29. 04:47
2026. április 28. 21:52
