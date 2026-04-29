Komoly tüzet okozott az elektromos roller – képek

Töltés közben gyulladt ki hétfő délelőtt egy elektromos roller Törökszentmiklóson, a tűz átterjedt egy faszerkezetű filagóriára, valamint az azzal szomszédos két épület tetőszerkezetére – közölte a katasztrófavédelem a közösségi oldalán.
A szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók munkájának köszönhetően mindkét épület lakható maradt, a filagória azonban megsemmisült. Szerencsére senki nem sérült meg – teszik hozzá.
Az eset kapcsán az alábbi 10+1 tanácsot oszották meg:
- Ha töltés közben túlmelegszik a vezeték vagy a kerékpár, azonnal ki kell húzni.
- Sérült kábelt vagy csatlakozót nem szabad használni.
- A hosszabbítót nem szabad feltekerve használni.
- Ha menet közben rendellenesség tapasztalható, meg kell állni.
- A kerékpárt nem szabad házilag szerelni, szakemberre kell bízni.
- Ha víz vagy ütés éri, néhány napig biztonságos helyen kell tartani.
- Tűz esetén azonnal el kell hagyni a helyiséget, és értesíteni kell a tűzoltókat.
- Csak akkor szabad oltani, ha az biztonságosan megtehető.
- A 112-es segélyhívót minden esetben értesíteni kell.
- Fontos a helyes sorrend betartása.
- Előbb áramtalanítani kell, és csak utána megkezdeni az oltást.