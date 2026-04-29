2026. április 29. szerda Péter
Hóval fedett sziklás hegyek Svájcban.
Nyitókép: Unsplash

Egyre nagyobb bajban Európa

Infostart / MTI

Elkeserítő képet fest a klímaváltozás hatásairól az ENSZ támogatásával, mintegy száz szakértő bevonásával készült friss jelentés.

Európa hó- és jégtakarója csökken, a gyors felmelegedés már a kontinens leghidegebb régióit is elérte – állapította meg az ENSZ támogatásával, mintegy száz tudós és szakértő közreműködésével készült European State of the Climate 2025 című jelentés.

A kontinens legalább 95 százalékán az átlagosnál magasabb éves hőmérsékletek voltak tapasztalhatók tavaly – írták az ENSZ Meteorológiai Világszervezete (WMO) és az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) által szerdán közzétett tanulmányban.

Európa szokatlan meleget, hőhullámokat és aszályt élt át, és az óceánok hőmérséklete is rekordmagasságokba szökött

– sorolták a kutatók, megállapítva, hogy a kontinens a globális átlagnál több mint kétszer gyorsabban melegszik.

A valaha mért legmagasabb volt tavaly a tengerek felszíni hőmérséklete a régióban, és a pusztító erdőtüzek éves szinten minden eddiginél nagyobb területet, mintegy 1 034 550 hektárt perzseltek fel, ami miatt a károsanyag-kibocsátás is rekordszintet ért el - emelték ki a jelentésben.

A hó és a jég jelentős csökkenésének veszélyére is felhívták a figyelmet: a hó- és jégtakaró ugyanis alapvető szerepet tölt be az éghajlat szabályozásában, mivel visszatükrözik a napfényt az űrbe. A lefedettség csökkenése viszont felgyorsítja a globális felmelegedést.

A jelentésből kiderült, hogy tavaly Európában a hótakaró vastagsága 31 százalékkal volt kisebb az átlagos értéknél, és csökkent a téli fagyok által érintett területek nagysága, mivel a kontinensen az év nagy részében átlag feletti magas hőmérsékleteket mértek.

Gyors felmelegedés tapasztalható az Északi-sarkvidéken és az Alpokban, Skandinávia és Oroszország északi, a sarkkörön kívül és belül fekvő területein pedig rekordhosszú, háromhetes hőhullámot jegyeztek fel.

Az európai gleccserek nettó tömege minden régióban csökkent, Izlandon a mérések kezdete óta a második legnagyobb csökkenéséről számoltak be, a grönlandi jégtakaróból pedig 139 milliárd tonna olvadt el.

„A hótakaró Európa-szerte valóban fogy, és ennek következtében a fehér, fényes felületek visszaverő képessége is csökken. Látjuk, hogy Európa alpesi régiói is sokkal gyorsabban melegednek, mint az európai átlag” – mondta el Samantha Burgess, az ECMWF éghajlati stratégiai vezetője. Előrejelzése szerint Európa hidegebb régióiban várhatóan kevesebb hó és kevesebb gleccser lesz a jövőben.

A viharok és árvizek ugyan a korábbi években tapasztaltaknál kisebbek voltak, de tavaly is sok ezer embert érintettek Európa-szerte, legalább 21 halálos áldozata volt a szélsőséges időjárásnak.

Az európai folyók vízhozama 2025-ben 11 hónapig volt átlag alatti, ami azt jelzi, hogy a változó körülmények Európa vízi rendszerein is nyomot hagynak.

A tudósok rámutattak, hogy a klímaváltozásnak nagy szerepe van a biológiai sokszínűség csökkenésében, ami viszont szintén hozzájárul az éghajlatváltozás felgyorsulásához.

A jelentésben ugyanakkor azt is kiemelték, hogy tavaly lendületet vett az európai energetikai átállás: a megújuló energiaforrások biztosították a kontinens villamosenergia-szükségletének 46,4 százalékát, a napenergia részesedése pedig újabb rekorddal 12,5 százalékot ért el.

„A hőmérséklet emelkedése, a sokfelé pusztító tűzvészek és az aszályok fényében a bizonyíték egyértelmű: a klímaváltozás nem jövőbeli fenyegetés, hanem a jelenünk” – hangsúlyozta a jelentés megállapításaival kapcsolatban Burgess.

Celeste Saulo, a WMO főtitkára az éghajlatváltozás biológiai sokféleségre gyakorolt hatásáról szólva elismerte „azokat a merész kezdeményezéseket, amelyeket az európai döntéshozók annak védelme és helyreállítása érdekében tettek”.

A jelentés ugyan nem foglalkozott az El Nino időjárási jelenséggel, de Saulo elmondta: a WMO legfrissebb elemzései arra utalnak, hogy az El Nino már idén júliusban visszatérhet, és a nyomában járó felmelegedés jövőre tovább súlyosbítja az éghajlatváltozás hatásait.

Elemző: egyre nagyobb a félelem az Európában élő afgánok körében is a kitoloncolástól

Afgánok ezreit küldik vissza hazájukba az iráni és a pakisztáni hatóságok, miközben a nemzetközi szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a tálibok keményen lépnek fel a hazatérőkkel szemben. Dócza Edith Krisztina az InfoRádióban azt mondta, már több uniós tagállam is tömeges kitoloncolást sürget, amit felgyorsíthat a júniusban hatályba lépő migrációs és menekültügyi paktum.
Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei

Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Egy kriptokereskedővel állt össze a világ legnagyobb vagyonkezelője és az egyik brit nagybank

Megelégelték a megalázó fizetéseket a magyar tudósok: ezen a radikális lépésen múlhatnak az uniós milliárdok

Trump claims King 'agrees' Iran shouldn't have nuclear weapon in White House banquet speech

