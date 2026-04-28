Rendkívüli állapot egy ukrán dróntámadás után – videón a pusztítás

Személyi sérülés nem történt, a tűz oltásában több mint 250 ember vesz részt 60 műszaki eszköz bevetésével.
Russia’s Tuapse oil refinery is now burning out of control this morning after an overnight Ukrainian drone raid.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 28, 2026
Locals report that additional oil storage tanks exploded.
Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet szakemberei rendszeresen mérik a város lakóövezeteiben a levegő minőségét.
The Tuapse refinery in Russia is burning at least at three different points.— Visegrád 24 (@visegrad24) April 28, 2026
This is the third Ukrainian strike on Russia's oil infrastructure in Tuapse in the last 12 days.
Fuel storage tanks are on fire across the refinery grounds.