Amerikában ünnepelt Kapu Tibor

Az űrben járt két magyar, Charles Simonyi és Kapu Tibor részvételével ünnepelte az Amerikai Magyar Koalíció az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját és a magyarok hozzájárulását az amerikai eredményekhez az amerikai Kongresszus Könyvtárában.

Az America250 szupergálának elnevezett washingtoni eseményen az Amerikai Magyar Koalíció George Washington-díját vette át Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus, biokémikus. Charles Simonyi informatikai fejlesztő, mérnök, feltaláló, üzletember életútját a Spirit of America250 kitüntetéssel ismerték el.

A washingtoni gálavacsorára szerte az Egyesült Államokból érkeztek magyar diaszpóraszervezetek vezetői, és részt vettek magyar származású amerikai közéleti személyiségek, így George Pataki, New York állam korábbi kormányzója, és Katrina Lantos Swett, Tom Lantos egykori kongresszusi képviselő lánya.

George Pataki a többi között arról beszélt, hogy életében mindig meghatározó volt magyar származása.

Lauer-Rice Andrea, az Amerikai Magyar Koalíció elnöke az MTI-nek elmondta, hogy több mint 420 vendég volt hivatalos az eseményre, amelyet hónapokon át készítettek elő. Kiemelte, hogy az este két díjazottja saját szakterületén a teljes emberiség életére gyakorolt pozitív hatást.

Pazaurek Piros, az Amerikai Magyar Koalíció igazgatóságának elnöke azt hangsúlyozta, hogy a szervezet idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját.

Az amerikai magyar diaszpóra legnagyobb ernyőszervezetének ünnepi eseménye mellett egyben a magyar nagykövetség egyik épületében az innováció, tudomány és befektetések témájáról rendeztek pódiumbeszélgetést, amelyen részt vett Kapu Tibor kutatóűrhajós is.