ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.98
usd:
312.03
bux:
133514.56
2026. április 28. kedd Valéria
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Az Axiom Space által közreadott képen Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós, az Axiom-4 űrmisszió küldetésspecialistája (HUNOR Magyar Űrhajós Program) a sajtótájékoztatón Houstonban 2025. január 30-án. A NASA és nemzetközi partnerei elfogadták az Axiom Space negyedik küldetését, melynek tagjaként Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós leghamarabb 2025 tavaszán elindulhat a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére a floridai Kennedy Űrközpontból - közölte a HUNOR - Magyar Űrhajós Program 2025. január 30-án az MTI-vel.
Nyitókép: MTI/Axiom Space

Amerikában ünnepelt Kapu Tibor

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából gálavacsorát tartottak Washingtonban az Amerikai Magyar Koalíció szervezésében.

Az űrben járt két magyar, Charles Simonyi és Kapu Tibor részvételével ünnepelte az Amerikai Magyar Koalíció az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját és a magyarok hozzájárulását az amerikai eredményekhez az amerikai Kongresszus Könyvtárában.

Az America250 szupergálának elnevezett washingtoni eseményen az Amerikai Magyar Koalíció George Washington-díját vette át Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus, biokémikus. Charles Simonyi informatikai fejlesztő, mérnök, feltaláló, üzletember életútját a Spirit of America250 kitüntetéssel ismerték el.

A washingtoni gálavacsorára szerte az Egyesült Államokból érkeztek magyar diaszpóraszervezetek vezetői, és részt vettek magyar származású amerikai közéleti személyiségek, így George Pataki, New York állam korábbi kormányzója, és Katrina Lantos Swett, Tom Lantos egykori kongresszusi képviselő lánya.

George Pataki a többi között arról beszélt, hogy életében mindig meghatározó volt magyar származása.

Lauer-Rice Andrea, az Amerikai Magyar Koalíció elnöke az MTI-nek elmondta, hogy több mint 420 vendég volt hivatalos az eseményre, amelyet hónapokon át készítettek elő. Kiemelte, hogy az este két díjazottja saját szakterületén a teljes emberiség életére gyakorolt pozitív hatást.

Pazaurek Piros, az Amerikai Magyar Koalíció igazgatóságának elnöke azt hangsúlyozta, hogy a szervezet idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját.

Az amerikai magyar diaszpóra legnagyobb ernyőszervezetének ünnepi eseménye mellett egyben a magyar nagykövetség egyik épületében az innováció, tudomány és befektetések témájáról rendeztek pódiumbeszélgetést, amelyen részt vett Kapu Tibor kutatóűrhajós is.

Kezdőlap    Külföld    Amerikában ünnepelt Kapu Tibor

george pataki

kapu tibor

charles simonyi

amerikai magyar koalíció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Visszatér a budapesti többség
Foci

Visszatérő mondás a magyar labdarúgással kapcsolatosan, hogy Budapest-központú, mi több, túlságosan Budapest-központú. Ennek régen volt alapja, aztán hosszú éveken keresztül kevésbé. Most ismét előtérbe kerül, miután az NB I-ből két vidéki (sőt, két borsodi) csapat esik ki, ellenben az NB II-ből (minden bizonnyal) két fővárosi jut fel. A Vasas már révbe ért, a Honvéd hétfő este tehet döntő lépést.
Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

A leköszönő miniszterelnök hosszan válaszolt újságírói kérdésekre, amiket kapott a a Fidesz választmányi ülésére.
 

Döntött a Fidesz, hogy kit jelölnek másodjára parlamenti alelnöknek

Ülésrend, bizottságok – Jön a nagy parlamenti osztozkodás

A keddi is fontos nap lesz a Fidesz életében – Orbán Viktor „készen áll”

Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

Magyar Péter újabb felszólítást intézett az Orbán-kormányhoz

Magyar Péterrel egyeztetett a Magyar Szövetség elnöke, ismét szóba kerültek a Beneš-dekrétumok

Bizalmat javasol az Európai Néppárt az új magyar kormánynak

VIDEÓ
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.28. kedd, 18:00
Turi Ferenc
a HungaroControl vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jönnek a gigagyorsjelentések - Merre tovább a piacokon?

Hétfőn vegyes képet mutattak a vezető tőzsdék, az amerikai és az európai vezető részvényindexek is vegyesen mozogtak, de alapvetően kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin. A befektetők most új impulzusokra várnak, amit hamarosan meg is kaphatnak. A héten lesz amerikai kamatdöntés és több nagy amerikai technológiai vállalat is közzéteszi a legfrissebb számait. Ezek mind hozhatnak nagyobb mozgásokat a tőzsdéken. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy folyamatos a híráramlás az iráni konfliktussal kapcsolatban is. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen

A lábbelit a német diszkontlánc akciós soráról szerezte be, mindössze 39,99 fontért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Suspect charged with attempted assassination of Trump at Washington dinner

Investigators say the 31-year-old California man wanted to kill as many high-level officials as possible.

EZT OLVASTA MÁR?
2026. április 28. 10:08
Megérkezett III. Károly Amerikába
2026. április 28. 09:57
Bizalmat javasol az Európai Néppárt az új magyar kormánynak
