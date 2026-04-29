Nyitókép: NoSystem images/Getty Images

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei

Infostart / InfoRádió

Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

Az új kormány szja-csökkentési bejelentése a társadalom egy kisebb részét érintheti majd – jelezte az InfoRádióban Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

„Progresszív adórendszer valósul meg, de azt is lehet mondani, hogy valósult már meg, mert azért az Orbán-kormány alatt is többkulcsos adók voltak, volt egy 0 százalékos és egy 15 százalékos kulcs.

Most várhatóan úgy fog kinézni, hogy lesz egy 9 százalékos meg egy 15 százalékos finomításokkal és nagyobb szociális érzékenységgel, mert a keveset keresők egy számjegyű adókulcsot fognak fizetni, 9 százalékot. Ma Magyarországon minimálbéren nagyjából 240 ezren vannak, a foglalkoztatottság közben 4,7 millió fő, tehát ha picit számolunk, 5 százaléknyi munkavállaló kap minimálbért. Sokan kapnak garantált bérminimumot is. Ez egy látványos intézkedés is, de azért nem arra kell számítani, hogy most azonnal több millió minimálbéresnek változik meg a havi nettó jövedelme. Nyilván a mediánbér alatt lévők azért még ehhez hozzárakódnak; tulajdonképpen az valósul meg, hogy a jövedelmi létra alsó felében lévőket preferálja az adórendszer, tehát ők kedvezményeket kapnak, akik meg többet keresnek, nem kapnak a nyakukba adóelvonást tervek szerint, a szociális dimenzió jelenik meg az adórendszer mögött” – részletezte Pásztor Szabolcs.

Költségvetési szempontból szerinte az történik, hogy a munkából befolyó adóbevételek most megcsappannak, de az érvelés az, hogy akinek növekszik a havi elkölthető jövedelme, az többet fog vásárolni, fogyasztani, nő az áfabevétel.

Persze felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, ha importtermékekre irányul a fogyasztási többlet, esetleg külföldi fogyasztásra, máshol növelve az áfát. Erre Pásztor Szabolcs azt mondta: vannak előnyök is, hátrányok is.

Vagyonadó

Arról is beszélt, hogy mekkora bevételt jelenthet a költségvetés számára az egymilliárd forint feletti vagyonadó bevezetése.

„Az új kormányzat is elismeri, itt több dolog zavarhat be a képbe;

akinek egymilliárd forintos vagyona van, annak rendelkezésre áll az optimalizáció, tehát hogy külföldön adózhat, tőkéjét, vagyonát külföldre viheti, így nem biztos, hogy lesz mit megadóztatni,

vagy egy akkora nagy vagyonnagyságot lehet megadóztatni. Sajnos a történelmi tapasztalat is rossz, mert voltak olyan országok a 60-as, 70-es években Európában is, amelyek bevezették a vagyonadót, de rájöttek, hogy nem folyik be ezekből annyi bevétel, mint ahogyan azt remélték, ezért fokozatosan ki is vezették ezeket az intézkedéseket” – figyelmeztetett.

Pásztor Szabolcs hozzátette: az egészségesnek tartott élelmiszerek áfájának csökkentésével kapcsolatban sok a bizonytalanság, egyelőre nem tudni azt sem, hogy pontosan mely termékek kerülhetnek ebbe a körbe.

A cikk Szabó Gergő összeállítása alapján készült.

