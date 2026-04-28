ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
2026. április 28. kedd Valéria
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a Fidesz delegációjának vezetõje sajtótájékoztatót tart az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyalás után az Országházban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

Infostart

Hat bizottsági elnöki tisztséget kap az ellenzék az új Országgyűlésben, Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője számolt be ezek elosztásáról. Beszélt a Fidesz-KDNP újraszervezéséről, Szijjártó Péter elutasított jelöléséről és a rendkívüli jogrend sorsáról is.

A parlamenti szokásjog felrúgásának tartja a leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz leendő frakcióvezetője, hogy a Tisza Párt nem támogatja Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminiszter parlamenti alelnökké választását. Gulyás Gergely kedden közölte, új jelöltet állítottak: Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt javasolják az Országgyűlés alelnökének.

A politikus az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások szünetében újságíróknak azt mondta, az új kormánytöbbség annak ellenére kíván válogatni az ellenzék jelöltjei között, hogy az ellenzék nem kívánt válogatni a kormánytöbbség jelöltjei között.

Úgy folytatta, a politikai kultúra negatív irányba változott, a Tisza nem nagyvonalúságot, hanem kisstílűséget hoz a politikai életbe.

Miután csak többséggel lehet parlamenti alelnököt választani, a Fidesz új jelöltet állított – magyarázta, hozzátéve, mindenkinek az az érdeke, hogy a választások világos eredménye után az új Országgyűlés a munkáját mielőbb elkezdhesse.

Gulyás Gergely az átadás-átvétellel kapcsolatban hangsúlyozta, a Fidesz-KDNP az alakuló ülésen hozzá fog járulni a házszabálytól való eltéréshez az előterjesztések tárgyalásakor. Erre az új kormányzati struktúra kialakítása miatt, illetve azért van szükség, hogy vagy meghosszabbítsák a veszélyhelyzetet, vagy – és úgy látja, hogy ez a törekvése az új kormánytöbbségnek – elfogadják mindazokat a szabályokat, amelyek a veszélyhelyzet lezárásához szükségesek. Kifejtette,

az ezzel kapcsolatos kodifikációs munkát a kormány elvégezte, a Tisza Párttal zajlanak erről konzultációk, és ha minden jogszabályi kérdést sikerül elvarrni, akkor az új többség akaratának megfelelően kivezethető a rendkívüli jogrend.

Szijjártó Péter parlamenti alelnöki jelölése kapcsán kérdésre válaszolva Gulyás Gergely azt mondta, ellenérvek nem hangzottak el a tárgyaláson azzal kapcsolatban, a Tisza Párt miért nem támogatja a megválasztását.

A miniszter parlamenti alelnöki posztra való alkalmasságáról azt mondta, 12 éven keresztül volt Magyarország külügyminisztere, így az alelnökséggel együtt járó diplomáciai feladatok ellátásában neki lett volna a legnagyobb tapasztalata, és 2002 óta részese magyar politikai életnek országgyűlési képviselőként.

A külügyminiszter oroszokkal való kapcsolatáról azt mondta, Magyarország Oroszországgal történő kapcsolattartása energetikai természetű. A kormánynak mindig is az volt a véleménye – folytatta –, hogy Magyarországnak és Európának a mielőbb béke az érdeke, azt pedig nem lehet úgy megteremteni, ha nincsenek valamilyen kapcsolatban a harcoló felekkel. Mindenki megítélheti, hogy ez egy helyes vagy helytelen politika volt, de az biztos, hogy ez egy parlamenti tisztség betöltésére nem teszi alkalmatlanná azt, aki ezt a politikát folytatja, aminek bizonyos elemeit egyébként úgy tűnik, mintha az új kormány is átemelné a saját gyakorlatába.

Kijelentette, Szijjártó Péter egyértelművé tette, nem osztotta meg az Európai Unió titkos információit sem Oroszországgal, sem másokkal. A távozó külügyminiszter ugyanúgy egyeztetett harmadik országokkal, mint ahogy valamennyi európai uniós külügyminiszter tette azt harmadik országokkal, például egy uniós külügyminiszteri tanács után – részletezte.

Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök felszólította a leköszönő Orbán-kormányt, hogy szerdai ülésén döntsön arról: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jövőben akár kilencven napra is felfüggeszthesse azokat az átutalásokat, amelyeknél felmerül a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja, Gulyás Gergely közölte, erről nem kell döntést hozni, el kell olvasni a jogszabályokat, ez most is szerepel bennük.

Kapott kérdést arról is, hogy a Direkt36 szerint a Fidesz-frakció munkatársának lakásában lakik a Magyarországra menekült körözött lengyel politikus, Marcin Romanowski volt igazságügyminiszter-helyettes. A politikus azt mondta, a részleteket nem ismeri, de attól senkit sem tud elzárni, hogy a tulajdonában lévő ingatlant jogszerűen bérbe adja.

Arra a kérdésre, a szavazók elárulásnak tartja-e, hogy Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök, a Fidesz elnöke nem ül be a parlamentbe, Gulyás Gergely kijelentette, „legcsekélyebb mértékben sem tartom árulásnak”, a választás eredménye azt mutatja, hogy

ha a Fidesz-KDNP újra akarja szervezni magát, akkor az ma elsősorban parlamenten kívüli munkát jelent, egy mozgalmi típusú működésre kell átállni.

Orbán Viktor nélkül a Fidesz-KDNP 2,5 millió szavazója nem maradna egyben, ezért én az ő jövőbeli szerepvállalását fontosnak tartom – mondta.

Kitért arra is, hogy hat bizottsági elnöki tisztséget kap az ellenzék, ebből egyet, a nemzetbiztonsági bizottság vezetését a Mi Hazánk fogja ellátni, ezt a Fidesz-KDNP támogatta. A nemzeti összetartozás bizottságát a KDNP fogja vezetni, míg a többi négyet, a művelődési, a környezetvédelmi, a költségvetési és a szociális bizottság elnökét a Fidesz adja – tette hozzá.

Elmondta, szerdán jelentik be a Fidesz-frakció hét szóvivőjét, akik frakcióvezető-helyettesek is lesznek.

Kezdőlap    Belföld    Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

országgyűlés

gulyás gergely

rendkívüli jogrend

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el
Fónagy János volt államtitkár szerint nincs kihívója a pártvezetőnek, Kövér László egykori házelnök a közelgő tisztújítást ajánlotta a média figyelmébe a Visi Imre utcában. Radics Béla ütőképes, színes frakciót lát maga körül, Deutsch Tamás pedig vállalkozna.
 

Visszatér a budapesti többség

Visszatérő mondás a magyar labdarúgással kapcsolatosan, hogy Budapest-központú, mi több, túlságosan Budapest-központú. Ennek régen volt alapja, aztán hosszú éveken keresztül kevésbé. Most ismét előtérbe kerül, miután az NB I-ből két vidéki (sőt, két borsodi) csapat esik ki, ellenben az NB II-ből (minden bizonnyal) két fővárosi jut fel. A Vasas már révbe ért, a Honvéd még tehet egy döntő lépést.
VIDEÓ
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.28. kedd, 18:00
Turi Ferenc
a HungaroControl vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyengül a forint, miközben a fontos döntésre vár

Hullámzó mozgásokkal indult a hét a devizapiacon, miután bizonytalanná vált az iráni–amerikai békemegállapodás esélye. Kedden a hazai események kerülnek fókuszba: a bankrendszeri mérlegadatok mellett a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése várható. A forint enyhe gyengülést mutat, az eurót 364,5, a dollárt 311 forint felett jegyezték kedd reggel. A befektetők figyelme a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásaira, valamint Magyar Péter várható gazdaságpolitikai lépéseire irányul.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tényleg megszűnhet Magyarországon a Nők40? Megszólalt a szakértő, ez sokaknak fájhat nagyon

Magyarországon a nők 40 év jogosultsági idő után igénybe vehető kedvezményes öregségi nyugdíja európai viszonylatban is egyedülálló.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

King Charles will address the US Congress on Tuesday at a time of diplomatic tensions between London and Washington.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 28. 13:27
Kiderült, mi várható az új nemzetbiztonsági bizottságtól
2026. április 28. 13:16
Hatalmas tűz Várpalotánál, a Balatontól is riasztottak tűzoltókat – képek
×
×