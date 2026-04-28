2026. április 28. kedd Valéria
A négynapos állami látogatáson az Egyesült Államokban tartózkodó III. Károly brit király (b2) és a felesége, Kamilla királyné (b) Donald Trump amerikai elnök (j2) és a felesége, Melania Trump (j) társaságában a washingtoni Fehér Ház déli kertjében tartott fogadási ünnepségen 2026. április 28-án.
Királyi pompával fogadták III. Károlyt Washingtonban – képek

Katonai tiszteletadással fogadta Donald Trump amerikai elnök és felesége a Fehér Háznál III. Károly brit uralkodót és feleségét kedden. A királyi párt szállító konvoj megérkezését követően az elnök és az uralkodó katonai szemlét tartott az amerikai hadsereg felsorakozott tagjai előtt.

III. Károly és Kamilla királyné hétfőn érkezett négynapos hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba, részben az ország függetlenségének 250. évfordulója alkalmából.

Az elnöki pár és a királyi házaspár hétfőn magánprogram keretében már találkozott a Fehér Házban. A hivatalos fogadást követően Donald Trump és III. Károly kétoldalú megbeszélést is folytat, majd a brit uralkodó a Kongresszus két házának együttes ülésén szólal fel.

Washington, 2026. április 28. A négynapos állami látogatáson az Egyesült Államokban tartózkodó III. Károly brit király (b) Donald Trump amerikai elnök társaságában a washingtoni Fehér Ház déli kertjében tartott fogadási ünnepségen 2026. április 28-án. MTI/EPA/Will Oliver
Washington, 2026. április 28. A négynapos állami látogatáson az Egyesült Államokban tartózkodó III. Károly brit király (b) Donald Trump amerikai elnök társaságában a washingtoni Fehér Ház déli kertjében tartott fogadási ünnepségen 2026. április 28-án. MTI/EPA/Will Oliver

Donald Trump köszöntőjében hangsúlyozta: miközben az Egyesült Államok a brit koronától való elszakadásának 250. évfordulóját ünnepli, nem felejti, hogy a mai amerikaiak ősei a brit szigetekről érkeztek, és magukkal hozták az angolszász örökséget. Rámutatott, hogy a két nemzet azonos gyökerekkel, azonos nyelvvel és értékrenddel rendelkezik, egykor egymással szemben harcoló katonái ma már bajtársként állnak egymás oldalán.

„A háború sebei begyógyultak, és a legbecsesebb barátsággá váltak” – fogalmazott az amerikai elnök, felidézve, hogy édesanyja Skóciában született, és egész életében tisztelője volt a brit királyságnak.

Az elnöki pár és a királyi házaspár hétfőn magánprogram keretében már találkozott a Fehér Házban.

A hivatalos fogadást követően Donald Trump és III. Károly kétoldalú megbeszélést is folytat, majd a brit uralkodó a Kongresszus két házának együttes ülésén is felszólal, így első brit királyként lép az amerikai törvényhozás elé. Az amerikai elnök este hivatalos állami vacsorát ad brit vendégének tiszteletére.

Washington, 2026. április 28. Kamilla királyné, a négynapos állami látogatáson az Egyesült Államokban tartózkodó III. Károly brit király felesége (b) Melania Trumpnak, az amerikai elnök feleségének társaságában a washingtoni Fehér Ház déli kertjében tartott fogadási ünnepségen 2026. április 28-án. MTI/EPA/Will Oliver
Washington, 2026. április 28. Kamilla királyné, a négynapos állami látogatáson az Egyesült Államokban tartózkodó III. Károly brit király felesége (b) Melania Trumpnak, az amerikai elnök feleségének társaságában a washingtoni Fehér Ház déli kertjében tartott fogadási ünnepségen 2026. április 28-án. MTI/EPA/Will Oliver

Brit uralkodó II. Erzsébet személyében utoljára 2007-ben járt hivatalos látogatáson Washingtonban, és legutóbb 1991-ben tartott beszédet a Kongresszusban, ugyancsak a királynő.

Amerikai elemzők értékelése szerint a királyi látogatás segíthet a két ország közötti gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok erősítésében. Az amerikai-brit kétoldalú kereskedelem eléri az évi 430 milliárd dollárt.

