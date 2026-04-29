Ötemeletes épület égett, négy település tűzoltói kellettek hozzá – videó

Háromszáz négyzetméteren pusztítottak a lángok kedden, amikor egy felújítás alatt álló ötemeletes, körülbelül ötszáz négyzetméteres épület legfelső szintje feletti félemelet kigyulladt Zalaegerszegen – adta hírül posztjában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tüzet a zalaegerszegi, a lenti, a pacsai és a körmendi hivatásos tűzoltók fékezték meg. A szomszédos épület füsttel telítődött, a tűzoltók kiszellőztették. Az egységek megbontották a lemeztetőt, valamint az alatta lévő szigetelést, eloltották az átizzott részeket, végül hőkamerával átvizsgálták a területet.

Az oltási munkálatokat, a tűz gócpontjához való hozzáférést több vasajtó is nehezítette, ezeket a tűzoltók eltávolították. Személyi sérülés nem történt – írja a katasztrófavédelem.