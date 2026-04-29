basketball
Nyitókép: taka4332/Getty Images

Szerdán a hölgyeknek áll a zászló – sport a tévében

Infostart

Labdarúgásban eldől, hogy a Honvéd vagy a Fradi lányai lesznek-e a Magyar Kupa győztesek, de a női kosárlabda NB I. sorsa is részben eldől.

Az április 29-i, szerdai élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

17.00: Kosárlabda, női NB I, döntő, 1. mérkőzés, NKA Pécs-Diósgyőri VTK

19.00: Labdarúgás, női Magyar Kupa, döntő, Budapest Honvéd-FTC

Duna World

19.00: Röplabda, férfi extraliga, döntő, 1. mérkőzés, MÁV Előre-Kaposvár SE

Sport 1

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés, Szeged-Magdeburg

21.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Tondela

Sport 2

10.00: Jégkorong, divíziós I/B világbajnokság, Hollandia-Románia, Sencsen

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago White Sox-Los Angeles Angels

Eurosport 1

11.00, 15.15 és 19.30: Sznúker, világbajnokság, negyeddöntő, Sheffield

Eurosport 2

13.30: Országúti kerékpár, török körverseny, 4. szakasz

15.30: Országúti kerékpár, romandiai körverseny, 1. szakasz

Match 4

16.00 és 22.00: Tenisz, ATP-torna, negyeddöntő, Madrid

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei

Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, átalakulás zajlik a Fideszben

Utolsó szakaszába lépett a Tisza Párt kormányalakítási folyamata, hiszen Magyar Péter tegnapi bejelentéseivel már csak két miniszter kiléte ismeretlen. A kormányalakítási tárgyalásokkal párhuzamosan jelentős átalakulás zajlik a Fidesz-KDNP-ben: a keddi választmányi ülésen Orbán Viktor benyújtotta lemondását a pártelnöki pozícióról, de azt nem fogadták el. Sokasodnak a közéleti botrányok is, zsarolásról beszélt Király Júlia, egykori MNB-alelnök, valamint már több kormányhoz közeli vállalattal szemben indultak eljárások. Az elmúlt napokban külpolitikai frontról is érkeztek hírek, Magyar Péter találkozott a külhoni magyarság több képviselőjével is, júniusra pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kezdeményezett találkozót a külkapcsolatok rendezése és az ukrajnai magyarság helyzetének javítása céljából.

Áll a bál az ukrajnai gigahitel körül: komoly új feltételeket szabhat az EU - ebből óriási botrány lehet

Az Európai Unió egy olyan adómódosítás bevezetéséhez kötheti az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelkeret folyósítását, ami népszerűtlen lehet Ukrajnában.

Trump claims King 'agrees' Iran shouldn't have nuclear weapon in White House banquet speech

In response, Buckingham Palace tells the BBC the King is "naturally mindful" of the government's "well-known position" on preventing nuclear proliferation.

