Szerdán a hölgyeknek áll a zászló – sport a tévében

Az április 29-i, szerdai élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
17.00: Kosárlabda, női NB I, döntő, 1. mérkőzés, NKA Pécs-Diósgyőri VTK
19.00: Labdarúgás, női Magyar Kupa, döntő, Budapest Honvéd-FTC
Duna World
19.00: Röplabda, férfi extraliga, döntő, 1. mérkőzés, MÁV Előre-Kaposvár SE
Sport 1
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés, Szeged-Magdeburg
21.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Tondela
Sport 2
10.00: Jégkorong, divíziós I/B világbajnokság, Hollandia-Románia, Sencsen
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago White Sox-Los Angeles Angels
Eurosport 1
11.00, 15.15 és 19.30: Sznúker, világbajnokság, negyeddöntő, Sheffield
Eurosport 2
13.30: Országúti kerékpár, török körverseny, 4. szakasz
15.30: Országúti kerékpár, romandiai körverseny, 1. szakasz
Match 4
16.00 és 22.00: Tenisz, ATP-torna, negyeddöntő, Madrid