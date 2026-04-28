2026. április 28. kedd Valéria
Nyitókép: Pexels

Szigorítás a németeknél – jöhet a részleges betegszabadság intézménye?

Infostart

A kisebbik koalíciós párt, a szociáldemokrata SPD a betegszabadság megkurtítása ellen kampányol. Annak fő szószólója az egészségügyi miniszter, Nina Warken, aki erre vonatkozóan tervezetet terjesztett elő.

Noha végleges döntés még nem született, a legfrissebb értesülések szerint a kormány enged a szociáldemokrata nyomásnak, és változtatások lesznek a miniszter tervezetében.

Nina Warken fő célja az egészségbiztosítási alapok megszorítása. Kiszivárgott ugyanakkor, hogy szociáldemokrata nyomásra ennek részeként lemond a betegszabadság általános csökkentéséről. Ehelyett a juttatás csak akkor csökken a munkanélküli segély szintjére, ha a munkaviszony a jogosultsági időszak alatt szűnik meg.

A kormány tervezi az is, hogy fokozatosan növeli a korábbi polgári juttatást (Bürgergeld) felváltó, annál szigorúbb feltételekhez kötött alapjövedelem támogatásban részesülők egészségügyi költségeihez való hozzájárulást.

Az említetteken kívül – nem utolsósorban egészségügyi megközelítésből is – napirenden van ugyanakkor az elsősorban cukrozott italokra kivetendő úgynevezett cukoradó bevezetése.

A legfrissebb értesülések szerint erről már megállapodás született.

Nina Warken „korlátozó” terveivel, főként a betegszabadság csökkentésével főként a szociáldemokrata munkaügyi miniszter, az SPD társelnöke, Bärbel Bas szállt szembe.

Források szerint a tervezett reform „reformjára” vonatkozó egyezség előzetesen meg is született, „apróbb” részletek tisztázása várat még magára. Eszerint a jogalkotási csomag célja, hogy 2027-re összesen 16,3 milliárd euróval enyhítsék az egészségbiztosítása alapok terheit. Korábban 19,8 milliárd eurós megtakarítást terveztek.

Kezdőlap    Külföld    Szigorítás a németeknél – jöhet a részleges betegszabadság intézménye?

németország

egészségügy

reform

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett
Újabb csapás érte a tuapszei olajfinomítót, ukrán területek feladásáról beszélt Merz – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

A jó időben teljesen felborult az árampiac Magyarországon: volt hogy azért fizettek, hogy valaki átvegye az energiát

Trump and King meet in Oval Office after royals welcomed to White House with crowds and flypast

