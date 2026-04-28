2026. április 28. kedd Valéria
Vitályos Eszter kormányszóvivõ a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. április 9-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Döntött a Fidesz, hogy kit jelölnek parlamenti alelnöknek

Infostart / MTI

A parlamenti szokásjog felrúgásának tartja a leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz leendő frakcióvezetője, hogy a Tisza Párt nem támogatja Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminiszter parlamenti alelnökké választását. Gulyás Gergely kedden közölte, új jelöltet állítottak: Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt javasolják az Országgyűlés alelnökének.

A politikus az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások szünetében újságíróknak azt mondta, az új kormánytöbbség annak ellenére kíván válogatni az ellenzék jelöltjei között, hogy az ellenzék nem kívánt válogatni a kormánytöbbség jelöltjei között.

Úgy folytatta, a politikai kultúra negatív irányba változott, a Tisza nem nagyvonalúságot, hanem kisstílűséget hoz a politikai életbe.

Miután csak többséggel lehet parlamenti alelnököt választani, a Fidesz új jelöltet állított – magyarázta.

Gulyás Gergely az átadás-átvétellel kapcsolatban hangsúlyozta, a Fidesz-KDNP az alakuló ülésen hozzá fog járulni a házszabálytól való eltéréshez az előterjesztések tárgyalásakor. Erre az új kormányzati struktúra kialakítása miatt, illetve azért van szükség, hogy vagy meghosszabbítsák a veszélyhelyzetet, vagy – és úgy látja, hogy ez a törekvése az új kormánytöbbségnek – elfogadják mindazokat a szabályokat, amelyek a veszélyhelyzet lezárásához szükségesek.

parlament

fidesz

alelnök

javaslat

vitályos eszter

Visszatér a budapesti többség
Visszatérő mondás a magyar labdarúgással kapcsolatosan, hogy Budapest-központú, mi több, túlságosan Budapest-központú. Ennek régen volt alapja, aztán hosszú éveken keresztül kevésbé. Most ismét előtérbe kerül, miután az NB I-ből két vidéki (sőt, két borsodi) csapat esik ki, ellenben az NB II-ből (minden bizonnyal) két fővárosi jut fel. A Vasas már révbe ért, a Honvéd hétfő este tehet döntő lépést.
Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

A leköszönő miniszterelnök hosszan válaszolt újságírói kérdésekre, amiket kapott a a Fidesz választmányi ülésére.
 

Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
Kanada új kardot kovácsolt Trump tarifái ellen - Mire lesz ez elég?

Kanada új kardot kovácsolt Trump tarifái ellen - Mire lesz ez elég?

Mark Carney miniszterelnök bejelentette, hogy Kanada elindította az ország első állami tulajdonú befektetési alapját. A Canada Strong Fundot az ország nagy fejlesztési projektjeinek – többek között infrastrukturális és energetikai fejlesztések – finanszírozására hozták létre. Az alap nem titkolt célja az Amerikától való függőség csökkentése, mivel Donald Trump elnök vámtarifái súlyosan érintették a kanadai gazdaságot. A kezdeményezés fogadtatása a legjobb indulattal is csak vegyesnek mondható.

Súlyos pénzeket bukhatnak a nyugdíjba készülő magyarok: egyetlen rossz döntés miatt ugorhat a járandóság jelentős része

Súlyos pénzeket bukhatnak a nyugdíjba készülő magyarok: egyetlen rossz döntés miatt ugorhat a járandóság jelentős része

A nyugdíjba készülő magánnyugdíjpénztári tagok számára alapvető döntés, hogy visszalépnek-e az állami nyugdíjrendszerbe, vagy maradnak a pénztárban.

UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

King Charles will address the US Congress on Tuesday at a time of diplomatic tensions between London and Washington.

2026. április 28. 11:44
Hűtött gombát hívnak vissza a boltokból – figyeljen, aki ilyet vett!
2026. április 28. 11:14
Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt
