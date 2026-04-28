ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.59
usd:
310.52
bux:
132855.51
2026. április 28. kedd Valéria
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kutya és macska együtt, békességben.
Nyitókép: Pixabay

A kutyákra és a macskákra vonatkozó új szabályokat fogadtak el

Infostart / MTI

Az Európai Parlament kedden elfogadta az Európai Unió első olyan jogszabályát, amely átfogó szabályokat vezet be a macskák és kutyák védelmére, a visszaélések visszaszorítására és az állatok egészségének megóvására.

Az új rendelet - amelyről az Európai Parlament már megállapodott a tagállamokat képviselő tanáccsal - kötelezővé teszi valamennyi, az EU-ban tartott kutya és macska megjelölését mikrochippel és nyilvántartásba vételét összehangolt nemzeti adatbázisokban. Az értékesítéssel foglalkozó tenyésztők, kereskedők és menhelyek számára négy év áll rendelkezésre a szabályok teljesítésére, míg a nem kereskedelmi céllal tartott állatok esetében a kötelezettség kutyáknál 10, macskáknál 15 év után lép életbe.

A jogszabály tiltja az olyan tenyésztési gyakorlatokat, amelyek egészségi kockázatot jelentenek az állatra nézve, így például a belterjes szaporítást, valamint az olyan külső jegyek kialakítását, amelyek az állatok jólétét veszélyeztetik. Emellett megtiltja a kutyák és macskák csonkítását kiállítási vagy versenycélból, az állatok indokolatlan kikötését, továbbá a biztonsági mechanizmus nélküli fojtó- és szöges nyakörvek használatát.

Az új szabályok kiterjednek az Európai Unión kívülről érkező állatokra is. A jövőben a nem uniós országokból értékesítés céljából behozott kutyákat és macskákat már belépés előtt mikrochippel kell ellátni, majd adatbázisban regisztrálni.

Az EU-ba belépő állattartóknak legalább öt munkanappal az érkezés előtt előzetesen regisztrálniuk kell állatukat, kivéve, ha már szerepel valamely tagállami nyilvántartásban.

Az uniós adatok szerint a lakosság mintegy 44 százaléka tart háziállatot, és 74 százalékuk támogatja a szigorúbb védelmi intézkedéseket.

A jogszabály hatálybalépéséhez még a tagállami kormányokat tömörítő tanács hivatalos jóváhagyása szükséges.

Külföld    A kutyákra és a macskákra vonatkozó új szabályokat fogadtak el

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

inforadio
ARÉNA
2026.04.28. kedd, 18:00
Turi Ferenc
a HungaroControl vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába az olajválság, ne Putyin zsebeit tömjék! – Vigyázzba állítana egy fél kontinenst az uniós nagyágyú

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője felszólította kedden a délkelet-ázsiai partnerországokat, hogy ne Oroszországtól vásároljanak kőolajat a közel-keleti konfliktus okozta üzemanyaghiányuk fedezésére, hanem keressenek más alternatívát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő fordulat a Közel-Keleten: hatvan év után kilép az egyik nagyhatalom az olajkartellből, mi lesz így az elszálló árakkal?

Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy közel hatvan évnyi tagság után a jövő hónaptól kilép az OPEC-ből és az OPEC+ szövetségből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and first lady greet King and Queen at White House

The UK monarch is due to have a meeting with the US president before making an historic address to lawmakers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 28. 17:32
Németország úgy épít zöld jövőt, hogy közben a gázinfrastruktúrát is fejleszti
2026. április 28. 17:22
Horvátország eddigi legnagyobb beruházása kezdődhet meg
×
×