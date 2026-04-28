A kutyákra és a macskákra vonatkozó új szabályokat fogadtak el

Az új rendelet - amelyről az Európai Parlament már megállapodott a tagállamokat képviselő tanáccsal - kötelezővé teszi valamennyi, az EU-ban tartott kutya és macska megjelölését mikrochippel és nyilvántartásba vételét összehangolt nemzeti adatbázisokban. Az értékesítéssel foglalkozó tenyésztők, kereskedők és menhelyek számára négy év áll rendelkezésre a szabályok teljesítésére, míg a nem kereskedelmi céllal tartott állatok esetében a kötelezettség kutyáknál 10, macskáknál 15 év után lép életbe.

A jogszabály tiltja az olyan tenyésztési gyakorlatokat, amelyek egészségi kockázatot jelentenek az állatra nézve, így például a belterjes szaporítást, valamint az olyan külső jegyek kialakítását, amelyek az állatok jólétét veszélyeztetik. Emellett megtiltja a kutyák és macskák csonkítását kiállítási vagy versenycélból, az állatok indokolatlan kikötését, továbbá a biztonsági mechanizmus nélküli fojtó- és szöges nyakörvek használatát.

Az új szabályok kiterjednek az Európai Unión kívülről érkező állatokra is. A jövőben a nem uniós országokból értékesítés céljából behozott kutyákat és macskákat már belépés előtt mikrochippel kell ellátni, majd adatbázisban regisztrálni.

Az EU-ba belépő állattartóknak legalább öt munkanappal az érkezés előtt előzetesen regisztrálniuk kell állatukat, kivéve, ha már szerepel valamely tagállami nyilvántartásban.

Az uniós adatok szerint a lakosság mintegy 44 százaléka tart háziállatot, és 74 százalékuk támogatja a szigorúbb védelmi intézkedéseket.

A jogszabály hatálybalépéséhez még a tagállami kormányokat tömörítő tanács hivatalos jóváhagyása szükséges.