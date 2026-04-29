Drasztikus változás jön az időjárásban

Északkelet felől hidegebb léghullámok érkeznek fölénk, emiatt a következő napokban átlag alatt alakul a hőmérséklet. Péntektől kezdődik a melegedés, hétvégén már nagyrészt 20 fok köré, illetve a fölé melegszik fel a levegő a legmelegebb órákban.

Szerdán az ország délnyugati harmadában a vastagabb felhőzet fokozatosan vékonyodik, és vonul déli irányba, másutt általában napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, azonban a gomolyok délután időszakosan jobban összeállhatnak. A délnyugati határ mentén kisebb eső, záporeső előfordulhat, az ország többi részén csapadék nem valószínű. Az északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, napközben főképp északkeleten, keleten, estétől már több helyen erős, néhol akár viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között várható.

Csütörtökön várható a hét leghidegebb napja, ekkor az ország nagy részén 15 fok alatt alakul a csúcsérték; a következő néhány nap során a szélcsendes tájakon továbbra is előfordulhat gyenge fagy hajnalban – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében. Péntektől aztán egyre melegebb léghullámok érkeznek, csapadék viszont továbbra sem várható.