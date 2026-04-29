ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.96
usd:
310.97
bux:
132855.51
2026. április 29. szerda Péter
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Felhők és erős szél a Balatonnál a balatonfenyvesi szabadstrandról fotózva 2022. február 22-én.
Nyitókép: Varga György

Drasztikus változás jön az időjárásban

Infostart

Északkelet felől hidegebb léghullámok érkeznek fölénk, emiatt a következő napokban átlag alatt alakul a hőmérséklet. Péntektől kezdődik a melegedés, hétvégén már nagyrészt 20 fok köré, illetve a fölé melegszik fel a levegő a legmelegebb órákban.

Északkelet felől hidegebb léghullámok érkeznek fölénk, emiatt a következő napokban átlag alatt alakul a hőmérséklet. Péntektől kezdődik a melegedés, hétvégén már nagyrészt 20 fok köré, illetve a fölé melegszik fel a levegő a legmelegebb órákban.

Szerdán az ország délnyugati harmadában a vastagabb felhőzet fokozatosan vékonyodik, és vonul déli irányba, másutt általában napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, azonban a gomolyok délután időszakosan jobban összeállhatnak. A délnyugati határ mentén kisebb eső, záporeső előfordulhat, az ország többi részén csapadék nem valószínű. Az északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, napközben főképp északkeleten, keleten, estétől már több helyen erős, néhol akár viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között várható.

Csütörtökön várható a hét leghidegebb napja, ekkor az ország nagy részén 15 fok alatt alakul a csúcsérték; a következő néhány nap során a szélcsendes tájakon továbbra is előfordulhat gyenge fagy hajnalban – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében. Péntektől aztán egyre melegebb léghullámok érkeznek, csapadék viszont továbbra sem várható.

Kezdőlap    Életmód    Drasztikus változás jön az időjárásban

időjárás

előrejelzés

viharos széllökések

gomolyfelhő

hungaromet

fátyolfelhő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

inforadio
ARÉNA
2026.04.29. szerda, 18:00
Szűts Ildikó
a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a négyszeres telitalálat után: ezt tudni a nyertesekről és a hatósági vizsgálatról

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az AI-t is beveti a Covid-oltásáról ismert gyógyszergyártó: ha ez beválik, karnyújtásnyira kerülhetünk a rák ellenszeréhez

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
King hails importance of alliances with US in 'contested world' at White House state dinner

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 28. 05:00
Hírek az esőről: erre számíthatunk
2026. április 27. 06:12
Úthengerként tarolja le a piacot a DeepSeek új modellje, ez további kínai–amerikai feszültséget szülhet
×
×