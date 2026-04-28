90 centiméter alá csökkent a Duna vízszintje Budapestnél, így láthatóvá vált az Ínség-szikla a Gellért-hegynél, ahogy tavaly márciusban és decemberben is – írja a sokszinuvidek.24.hu.

Az Ínség-kőként és Ínség-zátonyként is ismert, általában vízzel fedett szikla 1645,4 folyamkilométernél található, a népnyelv pedig „Magyarország legalacsonyabb hegycsúcsaként” is emlegeti. A szirt tengerszint feletti magassága 95,76 méter, nevét onnan kapta, hogy olyan alacsony vízállásnál látható (95 centiméter alatt), ami csak aszályos időszakban (ínség idején) fordulhat elő.

A budapesti vízmérce szerint a Duna vízállása április 27-én, hétfőn 11 órakor csökkent 95 centiméterre, majd 23 órára további 6 centit apad a folyó, 89 centire.

A Dunán április 27-én több helyen is negatív értékeket mértek: Ercsinél mínusz 18 centit, Dunaújvárosnál mínusz 18 centit, míg Dunaföldvárnál mínusz 132 centit mutatott a vízmérce.

A Fővárosi Vízművek tavaly december 30-án azt írta, hogy az Ínség-szikla egyre gyakoribb felbukkanása aggodalomra ad okot a globális felmelegedésnek kitett jövőre nézve.