2026. április 29. szerda Péter
Több mint felével csökkent az egyik legnagyobb kínai elektromosautó-gyár negyedéves bevétele

Infostart / MTI

Hat éve nem tapasztalt visszaesés történt a BYD idei első negyedéves profitjában, és hiába exportáltak több mint másfélszer annyi autót, az eladások jócskán csökkentek.

A BYD Co., Kína vezető új energiafelhasználású (NEV) járműgyártójának profitja 55,4 százalékkal zuhant az első negyedévben, ami 2020 óta a legnagyobb visszaesés.

A március végével záródott három hónapban az adózott eredmény 4,09 milliárd jüanra (1 jüan = 45,62 forint) esett a tavalyi első negyedévi 9,15 milliárd jüanról. Az egyszeri tételek nélküli nyereség 49,2 százalékkal 4,15 milliárd jüanra csökkent.

A bevétel 11,8 százalékkal 150,23 milliárd jüanra süllyedt.

A BYD 700 463 járművet értékesített a negyedévben, 11,8 százalékkal kevesebbet mint egy éve.

A negyedévben 321 165 járművet exportált a kínai gyártó, ami 55,8 százalékos növekedés éves szinten. A cég idén összesen mintegy 1,5 millió járművet tervez értékesíteni külföldön, ami több mint 40 százalékos növekedés tavalyhoz viszonyítva.

Elemző: egyre nagyobb a félelem az Európában élő afgánok körében is a kitoloncolástól

Afgánok ezreit küldik vissza hazájukba az iráni és a pakisztáni hatóságok, miközben a nemzetközi szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a tálibok keményen lépnek fel a hazatérőkkel szemben. Dócza Edith Krisztina az InfoRádióban azt mondta, már több uniós tagállam is tömeges kitoloncolást sürget, amit felgyorsíthat a júniusban hatályba lépő migrációs és menekültügyi paktum.
