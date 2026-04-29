Több mint felével csökkent az egyik legnagyobb kínai elektromosautó-gyár negyedéves bevétele

A BYD Co., Kína vezető új energiafelhasználású (NEV) járműgyártójának profitja 55,4 százalékkal zuhant az első negyedévben, ami 2020 óta a legnagyobb visszaesés.

A március végével záródott három hónapban az adózott eredmény 4,09 milliárd jüanra (1 jüan = 45,62 forint) esett a tavalyi első negyedévi 9,15 milliárd jüanról. Az egyszeri tételek nélküli nyereség 49,2 százalékkal 4,15 milliárd jüanra csökkent.

A bevétel 11,8 százalékkal 150,23 milliárd jüanra süllyedt.

A BYD 700 463 járművet értékesített a negyedévben, 11,8 százalékkal kevesebbet mint egy éve.

A negyedévben 321 165 járművet exportált a kínai gyártó, ami 55,8 százalékos növekedés éves szinten. A cég idén összesen mintegy 1,5 millió járművet tervez értékesíteni külföldön, ami több mint 40 százalékos növekedés tavalyhoz viszonyítva.