2026. április 29. szerda Péter
Close-up Of Male Judge In Front Of Mallet Holding Documents
Nyitókép: AndreyPopov/Getty Images

Újra vádat emeltek az FBI egykori igazgatója ellen, most egy „halálos” fotó miatt

Infostart / MTI

Még mindig áll a bál James Comey tavaly májusban posztolt „kagylós fotója” miatt, amellyel állítólag halálosan megfenyegette Donald Trumpot.

Az amerikai szövetségi ügyészség az elnök elleni fenyegetés és mások bántalmazással való fenyegetése miatt kedden ismét vádat emelt James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egykori igazgatója ellen.

Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter és szövetségi főügyész sajtótájékoztatón közölte a vádakat, amelyek egy olyan fotóhoz kapcsolódnak, amelyet James Comey 2025 tavaszán a közösségi médiában posztolt 2025 májusában az Instagramon. Ezen kagylókból kirakva a „86 47” számkombináció látható, azzal a felirattal, hogy „Klassz kagylóformáció a tengerparti sétámon”.

A vádhatóság szerint a 86 a szervezett bűnözői körökben elterjedt jelzés arra, ha valakitől meg akarnak szabadulni, míg a 47 a jelenlegi elnökre utal, ugyanis Donald Trump az Egyesült Államok 47. elnöke.

Todd Blanche kiemelte, hogy az Egyesült Államok elleni fenyegetés soha nem tolerálható, és a vádemelés része az igazságügyi minisztérium új megközelítésének, amely szigorúbban kezeli a köztisztviselők ellen tett fenyegető megnyilvánulásokat.

Todd Blanche szavai szerint az ügyet csaknem egy évnyi alapos és körültekintő nyomozást követően terjesztették vádesküdtszék elé, amely egyetértett a büntetőeljárás megindításával James Comey-val szemben.

James Comey a közösségi médiában megjelent videóban ártatlanságát hangoztatta, valamint azt közölte, hogy ezúttal is áll a bírósági eljárás elébe.

Ügyvédje, Patrick Fitzgerald úgy nyilatkozott, hogy ügyfele határozottan tagadja a vádakban szereplő feltételezéseket, és a védelem az alkotmány szólásszabadságról szóló első kiegészítésén alapul majd.

Donald Trump és James Comey feszült viszonya régóta köztudott, és visszanyúlik a 2016-os elnökválasztás idejéig, amikor az egykori FBI-igazgató támogatta a nyomozást a feltételezett orosz választási beavatkozás ügyében, ami a feltételezés alapján Donald Trump támogatásáról szólt. A gyanú később alaptalannak bizonyult, de a demokraták politikai eszközként használták a vizsgálat tényét.

A szövetségi hatóságok 2025 szeptemberében már egyszer vádat emeltek James Comey ellen, akkor egy 2020-as kongresszusi meghallgatáson eskü alatt tett kijelentés nyomán, ami a vád szerint hamis állításokat tartalmazott, és így büntetendő cselekmény. A bíróság novemberben megalapozatlannak találta a vádat.

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei

Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Jelentett a Deutsche Bank: még soha nem volt ekkora a nyereség

A Deutsche Bank az idei év első negyedévében 3 milliárd eurós adózás előtti eredményt ért el, ami 7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az adózás utáni eredmény 8 százalékkal emelkedett, és 2,2 milliárd euróval új negyedéves rekordot döntött. A svájci UBS is jól kezdte az évet.

Különleges tervet vázoltak fel az ENSZ ülésén: ez a határozott lépés teljesen átrajzolhatja a lángokban álló régiót

A gázai tűzszünet fenntartását és a palesztin területek politikai egységének helyreállítását sürgette a Palesztin Hatóság külügyminisztere.

King reiterates importance of Nato in a 'contested world' at White House state banquet

Donald Trump says US-UK ties are "unlike any other on Earth", and adds the monarch "agrees" with him that Iran must not have a nuclear weapon.

