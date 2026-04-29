Egyre több medve járja a határt

Ez jelentős növekedés a korábbi évekhez képest: 2013-ban még 45, 2017-ben pedig 56 medvét regisztráltak. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mostani szám is csak egy minimumérték, hiszen nem minden minta volt alkalmas teljes genetikai elemzésre. A kutatás arra is rámutatott, hogy a medvék mozgása nem áll meg az országhatároknál. A populáció több mint 80 százaléka rendszeresen vándorol Lengyelország és Szlovákia között, ami azt jelenti, hogy a térség medveállományát csak nemzetközi együttműködésben lehet pontosan felmérni.

A medvék jelenléte azonban nemcsak természetvédelmi szempontból fontos kérdés, hanem a biztonság szempontjából is. Április 23-án tragikus eset történt Lengyelország délkeleti részén, a szlovák határ közelében. Egy 58 éves nő életét vesztette, miután medve támadt rá egy erdős területen. Az eset körülményeit jelenleg is vizsgálják, de ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a medvék és az emberek közötti találkozások kockázata valós, különösen azokban a térségekben, ahol a ragadozók száma növekszik.

Mindeközben Szlovákiában is zajlik a barnamedve-állomány átfogó felmérése. A Szlovák Természetvédelem egy nagyszabású monitorozási program keretében próbálja meghatározni, pontosan hány medve él az országban. A projekt során ürülék- és szőrmintákat gyűjtenek, amelyeket DNS-elemzésnek vetnek alá. A cél legalább 7000 minta begyűjtése, amely alapján megbízható becslést lehet adni a populáció méretére. A munkában természetvédők, vadászok és erdészek is részt vesznek, és az első eredményeket egy éven belül várják.

A program körül ugyanakkor vita is kialakult. A „Mi vagyunk az erdő” civil kezdeményezés arra hívta fel a figyelmet, hogy a begyűjtött minták elemzésének részletei még nem teljesen tisztázottak, és a tervezett mintamennyiségnek eddig csak 20 százalékát sikerült összegyűjteni.

A Szlovák Természetvédelem visszautasít minden olyan kísérletet, amely megkérdőjelezi vagy akadályozza a folyamatban lévő kutatást. Arra kérnek minden szervezetet és önkéntest, akik részt vesznek a monitorozásban, hogy ne hagyják magukat elbizonytalanítani a nyilvános viták miatt, és folytassák a munkát.