2026. április 29. szerda Péter
Városba tévedt barnamedve cammog a latyakos úttest mellett.
Nyitókép: Getty Images/danm

Egyre több medve járja a határt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Lengyelországban a legfrissebb kutatások szerint növekszik a Tátrában élő barna medvék száma. A lengyel Tátrai Nemzeti Park területén legalább 64 egyedet azonosítottak genetikai vizsgálatok segítségével. A kutatók szőr- és ürülékminták alapján határozták meg az állatok genetikai profilját, és azt is meg tudták állapítani, hogy 38 nőstény és 24 hím él a térségben.

Ez jelentős növekedés a korábbi évekhez képest: 2013-ban még 45, 2017-ben pedig 56 medvét regisztráltak. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mostani szám is csak egy minimumérték, hiszen nem minden minta volt alkalmas teljes genetikai elemzésre. A kutatás arra is rámutatott, hogy a medvék mozgása nem áll meg az országhatároknál. A populáció több mint 80 százaléka rendszeresen vándorol Lengyelország és Szlovákia között, ami azt jelenti, hogy a térség medveállományát csak nemzetközi együttműködésben lehet pontosan felmérni.

A medvék jelenléte azonban nemcsak természetvédelmi szempontból fontos kérdés, hanem a biztonság szempontjából is. Április 23-án tragikus eset történt Lengyelország délkeleti részén, a szlovák határ közelében. Egy 58 éves nő életét vesztette, miután medve támadt rá egy erdős területen. Az eset körülményeit jelenleg is vizsgálják, de ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a medvék és az emberek közötti találkozások kockázata valós, különösen azokban a térségekben, ahol a ragadozók száma növekszik.

Mindeközben Szlovákiában is zajlik a barnamedve-állomány átfogó felmérése. A Szlovák Természetvédelem egy nagyszabású monitorozási program keretében próbálja meghatározni, pontosan hány medve él az országban. A projekt során ürülék- és szőrmintákat gyűjtenek, amelyeket DNS-elemzésnek vetnek alá. A cél legalább 7000 minta begyűjtése, amely alapján megbízható becslést lehet adni a populáció méretére. A munkában természetvédők, vadászok és erdészek is részt vesznek, és az első eredményeket egy éven belül várják.

A program körül ugyanakkor vita is kialakult. A „Mi vagyunk az erdő” civil kezdeményezés arra hívta fel a figyelmet, hogy a begyűjtött minták elemzésének részletei még nem teljesen tisztázottak, és a tervezett mintamennyiségnek eddig csak 20 százalékát sikerült összegyűjteni.

A Szlovák Természetvédelem visszautasít minden olyan kísérletet, amely megkérdőjelezi vagy akadályozza a folyamatban lévő kutatást. Arra kérnek minden szervezetet és önkéntest, akik részt vesznek a monitorozásban, hogy ne hagyják magukat elbizonytalanítani a nyilvános viták miatt, és folytassák a munkát.

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei
Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Nem védekeztek, csak támadtak: Paris Saint-Germain–FC Bayern München 5–4

Kilenc gólt hozott a párizsi Parc des Princes-ben a PSG és a Bayern mérkőzése, a 2026-os BL-tavasz első elődöntője. A címvédő egygólos előnyt szerzett. A párizsi csapatban a georgiai Hvicsa Kvarachelia és a francia aranylabdás, Ousmane Dembele is duplázott. A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben, a másik ágon pedig az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.
Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés

Repülőrajt nélkül, de legalább szerény növekedéssel adhatja át az Orbán-kormány a gazdasági stafétát a Magyar-kormánynak. A Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa szerint az első negyedévben a gazdasági teljesítmény 0,5%-kal haladhatta meg az előző negyedévit, az éves alapú GDP-növekedés 1,3%-os lehetett.

Eladó a titkos Balaton-közeli szellemváros: egykor atomfegyvereket rejtegettek itt, most bárki megveheti

A Balaton közelében egy olyan ikonikus szellemváros került piacra, amely egyszerre idézi a hidegháborút, az urbex-kultúrát és egy több milliárdos fejlesztés lehetőségét.

King hails importance of alliances with US in 'contested world' at White House state dinner

Donald Trump says US-UK ties are "unlike any other on Earth", and adds the monarch "agrees" with him that Iran must not have a nuclear weapon.

2026. április 28. 11:10
Magyar Péterrel egyeztetett a Magyar Szövetség elnöke, ismét szóba kerültek a Beneš-dekrétumok
2026. április 27. 19:40
Drága a benzin – saját fegyverükkel szembesülnek a republikánusok
