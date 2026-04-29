pumpjacks piston pumps operating at an oil well in field outdoors
Nyitókép: Евгений Харитонов/Getty Images

Vége lehet a zöld álomnak: régi-új irány jöhet az energiapolitikában

Infostart

Jobb az európai fosszilis energia azzal szembeállítva, mintha máshonnan jönne ugyanaz.

Egyre több kormányzat gondolkozik el azon, hogy a fosszilisüzemanyag-importokat a geopolitikai instabilitás közepette valamilyen más alternatívával váltsa ki. Egyesek számára ez a belföldi kitermelés erősítését jelenti, mások a napenergia és a szélenergia szerepét növelnék – írta meg a Politico.

Kolumbiában éppen a napokban rendezik meg az első világszintű konferenciát a fosszilis üzemanyagokról való leválással kapcsolatban

– olvasható.

Hozzáteszik, hogy Dánia eközben azt fontolgatja, hogy meghosszabbítja az olaj- és gázkitermelési engedélyeket. Morten Bødskov, az ország ipari minisztere úgy fogalmazott, hogy Európának a saját két lábán kell állnia. Ehhez pedig az szükséges, hogy befektessenek a zöld megoldásokba, de „abba is, amely a termelést fenn tudja tartani”. Németország a földgázkitermelést fokozná, ahogyan Hollandia is.

Ugyan Hollandia nem nyitja újra Európa legnagyobb gázmezőjét, amely Groningenben található, és a Wadden-tengerben sem ad ki további engedélyeket, de az Északi-tengeren halad tovább előre más projektekkel. Ezt Németországgal együtt teszi – írja a Politico.

A brit kormányzat nyomás alatt áll, hogy az Északi-tengeren újabb fúrásokat engedélyezzenek, Görögországban negyven év után először engedélyezhetik az offshore lelőhelyek felderítését, Franciaországban pedig az olajkitermelést fokoznák. A kérdés azonban nem csak Európának okoz fejtörést: a mexikói elnök Claudia Sheinbaum, egykori klímatudós sem ellenzi már a fracking, tehát a rétegrepesztés használatát a belső földgázkitermelés növelésének érdekében – olvasható.

A kritikusok szerint a fosszilis üzemanyagok kitermelésének növelésétől nem fognak rövid távon csökkenni az energiaárak. Úgy vélik, helyette ettől csak nőni fog az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke. A Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency, IEA) 2021-ben kiadott figyelmeztetésében úgy fogalmazott: ha a világ tartani szeretné magát a párizsi egyezményben lefektetett 1,5 Celsius-fokos célhoz, nem lenne szabad új földgáz- és olajmezőket jóváhagyni. Ezzel szemben 2021 és 2025 között legalább 180 új ilyen mező kapott kitermelési engedélyt, ebbe a bővítések és a fracking nem is tartozik bele – írják a cikkben.

Idézik a dán klímaminiszter, Lars Aagaard szavait: jobban tetszett volna neki, ha Európa zöld energiával tudott volna működni, de más a valóság. Alapvetően úgy látja, hogy jobb az európai országoknak, ha Dániából kapják a földgázt, mintha más kontinensekről jönne az.

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei
Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Nem védekeztek, csak támadtak: Paris Saint-Germain–FC Bayern München 5–4

Kilenc gólt hozott a párizsi Parc des Princes-ben a PSG és a Bayern mérkőzése, a 2026-os BL-tavasz első elődöntője. A címvédő egygólos előnyt szerzett. A párizsi csapatban a georgiai Hvicsa Kvarachelia és a francia aranylabdás, Ousmane Dembele is duplázott. A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben, a másik ágon pedig az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.
Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, átalakulás zajlik a Fideszben

Utolsó szakaszába lépett a Tisza Párt kormányalakítási folyamata, hiszen Magyar Péter tegnapi bejelentéseivel már csak két miniszter kiléte ismeretlen. A kormányalakítási tárgyalásokkal párhuzamosan jelentős átalakulás zajlik a Fidesz-KDNP-ben: a keddi választmányi ülésen Orbán Viktor benyújtotta lemondását a pártelnöki pozícióról, de azt nem fogadták el. Sokasodnak a közéleti botrányok is, zsarolásról beszélt Király Júlia, egykori MNB-alelnök, valamint már több kormányhoz közeli vállalattal szemben indultak eljárások. Az elmúlt napokban külpolitikai frontról is érkeztek hírek, Magyar Péter találkozott a külhoni magyarság több képviselőjével is, júniusra pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kezdeményezett találkozót a külkapcsolatok rendezése és az ukrajnai magyarság helyzetének javítása céljából.

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 29.)

A Pénzcentrum 2026. április 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

King hails importance of alliances with US in 'contested world' at White House state dinner

Donald Trump says US-UK ties are "unlike any other on Earth", and adds the monarch "agrees" with him that Iran must not have a nuclear weapon.

