Így változhat a parkolás Budapest szívében

Budapest vezetése és a BKK nemrégiben jelentette be, hogy megújítják a Nagykörutat. Az arculati átalakulás mellett a közlekedésszervezéshez is hozzányúlnak, amely a kerékpársávok és a parkolóhelyek kialakítását is érinti.

A Nyugati tér és a Boráros tér közötti mintegy 330 parkolóhely egy részét úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett új rakodóhelyek, mozgáskorlátozott-parkolók és a megosztott autóknak fenntartott helyek is létesülnek, hogy a rövid idejű ügyintézéshez könnyebb legyen szabad parkolót találni. Egyes szakaszokon új helyek is megjelenhetnek, ahol jelenleg egyáltalán nincs parkolási lehetőség, ugyanakkor a végleges szám még változhat a lakossági visszajelzések alapján – írja a vezess.hu.

A lap megjegyzi, a belvárosi parkolási gondokat nem az oldja meg, ha még több parkolóház épül. Jellemzően az a probléma, hogy az utcai parkolás sokszor túl olcsó, miközben a garázsok drágák, ezért sokan továbbra is az utcán hagyják az autót. A helyzet odáig jutott, hogy egyes parkolóházak kihasználatlanok maradtak, sőt volt olyan is, amelyet végül le is bontottak.

A cikk kitér egyebek mellett arra is, hogy a döntéshozók által közzétett tanulmányterv szerint az érintett szakasz területéből jelenleg a legtöbbet a személyautó-közlekedés infrastruktúrája (amelybe a parkolókat is beszámították), a legkevesebbet pedig a kerékpáros közlekedés infrastruktúrája veszi igénybe. Százalékos arányban ez azt jelenti, hogy a Nagykörút területéből

az autók 40,

a gyalogosok 37,

a közösségi közlekedés 16,

a kerékpárosok pedig 7 százalékot foglalnak el.

A legnagyobb keresztmetszeti utasforgalmat viszont a közösségi közlekedés bonyolítja le, a teljes forgalom 49 százalékát (az autók a forgalom 34, a gyalogosok 15, a kerékpárosok pedig 3 százalékát).

Mint olvasható, a különböző mélygarázsok és parkolóházak nyújtanak alternatívát a Nagykörút 200 méteres vonzáskörzetében, némelyek különböző irodaházakhoz vagy hotelekhez kapcsolódnak. Ezeknek azonban csak körülbelül 25 százalékában lehet a közterületi 600 forint/órás díjért parkolni. A vezess.hu érdeklődésére a BKK azt mondta, nem terveznek egyeztetni a parkolóházak és mélygarázsok üzemeltetőivel arról, hogy ezekben a felszíni parkolási díjakat megközelítő árak legyenek a 900-1500 forintos óradíjak helyett.