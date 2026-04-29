Infostart.hu
2026. április 29. szerda Péter
Kerékpáros rendőrök járőröznek a fővárosi Nagykörúton kialakított ideiglenes kerékpársávon 2020. május 23-án.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Így változhat a parkolás Budapest szívében

Infostart

Komoly változások várhatók a budapesti Nagykörúton, amelyek a parkolást is érintik.

Budapest vezetése és a BKK nemrégiben jelentette be, hogy megújítják a Nagykörutat. Az arculati átalakulás mellett a közlekedésszervezéshez is hozzányúlnak, amely a kerékpársávok és a parkolóhelyek kialakítását is érinti.

A Nyugati tér és a Boráros tér közötti mintegy 330 parkolóhely egy részét úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett új rakodóhelyek, mozgáskorlátozott-parkolók és a megosztott autóknak fenntartott helyek is létesülnek, hogy a rövid idejű ügyintézéshez könnyebb legyen szabad parkolót találni. Egyes szakaszokon új helyek is megjelenhetnek, ahol jelenleg egyáltalán nincs parkolási lehetőség, ugyanakkor a végleges szám még változhat a lakossági visszajelzések alapján – írja a vezess.hu.

A lap megjegyzi, a belvárosi parkolási gondokat nem az oldja meg, ha még több parkolóház épül. Jellemzően az a probléma, hogy az utcai parkolás sokszor túl olcsó, miközben a garázsok drágák, ezért sokan továbbra is az utcán hagyják az autót. A helyzet odáig jutott, hogy egyes parkolóházak kihasználatlanok maradtak, sőt volt olyan is, amelyet végül le is bontottak.

A cikk kitér egyebek mellett arra is, hogy a döntéshozók által közzétett tanulmányterv szerint az érintett szakasz területéből jelenleg a legtöbbet a személyautó-közlekedés infrastruktúrája (amelybe a parkolókat is beszámították), a legkevesebbet pedig a kerékpáros közlekedés infrastruktúrája veszi igénybe. Százalékos arányban ez azt jelenti, hogy a Nagykörút területéből

  • az autók 40,
  • a gyalogosok 37,
  • a közösségi közlekedés 16,
  • a kerékpárosok pedig 7 százalékot foglalnak el.

A legnagyobb keresztmetszeti utasforgalmat viszont a közösségi közlekedés bonyolítja le, a teljes forgalom 49 százalékát (az autók a forgalom 34, a gyalogosok 15, a kerékpárosok pedig 3 százalékát).

Mint olvasható, a különböző mélygarázsok és parkolóházak nyújtanak alternatívát a Nagykörút 200 méteres vonzáskörzetében, némelyek különböző irodaházakhoz vagy hotelekhez kapcsolódnak. Ezeknek azonban csak körülbelül 25 százalékában lehet a közterületi 600 forint/órás díjért parkolni. A vezess.hu érdeklődésére a BKK azt mondta, nem terveznek egyeztetni a parkolóházak és mélygarázsok üzemeltetőivel arról, hogy ezekben a felszíni parkolási díjakat megközelítő árak legyenek a 900-1500 forintos óradíjak helyett.

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei
Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Vizsgálóbizottság alakul az 1988 és 2000 közötti privatizáció feltárására

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Vagyonmenekítés: megszólalt a rendőrség

Vizsgálat indulhat a fizetős kórházi részlegek miatt

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

Nem védekeztek, csak támadtak: Paris Saint-Germain–FC Bayern München 5–4

Kilenc gólt hozott a párizsi Parc des Princes-ben a PSG és a Bayern mérkőzése, a 2026-os BL-tavasz első elődöntője. A címvédő egygólos előnyt szerzett. A párizsi csapatban a georgiai Hvicsa Kvarachelia és a francia aranylabdás, Ousmane Dembele is duplázott. A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben, a másik ágon pedig az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.
Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés

Repülőrajt nélkül, de legalább szerény növekedéssel adhatja át az Orbán-kormány a gazdasági stafétát a Magyar-kormánynak. A Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa szerint az első negyedévben a gazdasági teljesítmény 0,5%-kal haladhatta meg az előző negyedévit, az éves alapú GDP-növekedés 1,3%-os lehetett.

Ennyi osztalékot fizet 2026-ban az OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom: itt vannak az összegek

Idén is komoly osztalékra számíthatnak a magyar tőzsde legnagyobb vállalatainak részvényesei.

King hails importance of alliances with US in 'contested world' at White House state dinner

Donald Trump says US-UK ties are "unlike any other on Earth", and adds the monarch "agrees" with him that Iran must not have a nuclear weapon.

