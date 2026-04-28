Amit ez a fiatal átélt, tanulság lehet minden rollerezőnek – videó

Mint írják, egy 11 éves fiú elektromos rollerrel közlekedett, amikor balra kanyarodását kézjellel jelezte, elveszítette egyensúlyát és az úttestre esett. A gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett, de az eset fontos figyelmeztetés minden szülő és fiatal közlekedő számára.

Az elektromos roller használata komoly figyelmet, biztos járműkezelést és megfelelő egyensúlyérzéket igényel. Gyermekek esetében ez még nem mindig adott. Kiemelten fontos a bukósisak és a védőfelszerelések használata – hívja fel a figyelmet a rendőrség.