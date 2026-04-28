2026. április 28. kedd Valéria
Vásárló egy könyvesboltban a szinte teljesen elnéptelenedett nyíregyházi Nyír Plaza Bevásárlóközpontban 2020. március 23-án. A koronavírus-járvány terjedésének lelassításához fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatértek, és aki teheti, maradjon otthon, és mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

A könyvtörvény hatályon kívül helyezését kérik a kiadók az Országgyűléstől

InfoRádió

A közjót szolgáló, a kulturális szférát támogató törvénycsomag megalkotására van szükség a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke szerint. Gál Katalin azzal összefüggésben beszélt erről az InfoRádiónak, hogy az MKKE a könyvtörvénynek is nevezett, a könyvek árkötöttségéről szóló 2024-ben elfogadott törvénymódosítás hatályon kívül helyezését kéri az új Parlamenttől.

A könyvártörvénynek nevezett rendelkezés 2025 októberben lépett érvénybe, tíz százalékban maximalizálta az új könyvekre adható kedvezmény mértékét a megjelenést követő egy évben. Bár a szakma a kötött árazást támogatta, abban egyetértettek, hogy a törvény nem a kitűzött célt szolgálja, hanem egyenesen ellene dolgozik. A jogszabály szövegezése sem egyértelmű, a kilátásba helyezett büntetés viszont aránytalanul magas.

A könyvek árkötöttségéről szóló, 2024-ben elfogadott jogszabály-módosítás elfogadását nem előzte meg társadalmi felmérés – idézte fel az egyesülés elnöke az InfoRádióban. „A húsvéti ünnep idejére kaptunk pár napot a véleményezésre a kifogások, módosító indítványok megfogalmazására. Az egyesülés és a kiadók, terjesztők is számtalan módosító javaslatot adtak be, de gyakorlatilag lesöpörték az asztalról” – emlékeztetett Gál Katalin.

Egy törvénymódosítást korábban is próbáltak megfogalmazni, ez megtalálható az MKKE archív előzetesén. „Mindvégig kértem, hogy a törvénymódosítás kidolgozásánál használják az általunk megfogalmazott javaslatokat, de ennek ellenére ez sem történt meg” – fogalmazott.

„Kerestem a minisztériummal a kapcsolatot is, mert a tárca arra hivatkozott, hogy a német minta alapján módosította a törvényt. Valójában egy új kreáció született, rögtön húsvéthétfő után, kedden a parlament egy salátatörvénybe beleágyazva fogadták el a tervezetet” – ismertette a részleteket.

„A törvényt anélkül fogadták el, hogy figyelembe vették volna a szempontjainkat, semmin nem módosítottak. Hiába próbálkoztunk, ahány kiadó, terjesztő, annyi fajta értelmezése lett a törvénynek, hiszen nem volt jól előkészítve.

– panaszolta Gál Katalin.

Állítása szerint a minisztériumban azzal próbáltak lerázni a meglátásaikat, hogy az első év próba idő lesz, ez most lejárt 2025 végén. A 2021 október 1-étől kinyomott könyvekre lett hatályos a jogszabály.

„Alapfogalmakat sem tisztáztak benne: Ki a kiadó? Mit jelent az, hogy webshop? Eladónak számít a hipermarket, a könyvesbolt, egy nagy láncolat tagja. Az év során többször kaptunk a Gazdasági Versenyhivataltól olyan megkeresést, hogy véleményezzük a hozzájuk beérkezett szabálysértésnek tűnő bejelentéseket, de nem tudtuk értelmezni, mivel a törvény sem értelmezhető végrehajtási utasítás nélkül. Ezt a félbehagyott törvényt kérjük, hogy ne legyen hatályos” – jelentette ki a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke.

Könyvpiac a minisztériumban

Gál Katalin értékelése szerint eddig gyakorlatilag nem volt könyviparért felelős személy a kulturális szférában. „Az európai sztenderdhez képest a digitális könyv és a hangoskönyv 27 százalékos fogyasztói áfája, kizárólag Magyarországon ilyen magas, szolgáltatásként sorolták be az e-könyveket és hangoskönyveket” – magyarázta, hozzátéve, hogy az áfa váltással a könyvpiac esetében spórolhatna az állam is.

„Fel kell építeni egy olyan komplex kulturális szférát, ami támogató és és a közjót szolgálja” – javasolja az egyesülés elnöke.

Az interjút Rozgonyi Ádám készítette.

Cseh Tibor András: újfajta betegségek jelentek meg, változott a sertéshús ára is

Az afrikai sertéspestis még úgy is képes komoly piaci károkat okozni a magyar állattenyésztésnek, hogy megakadályozzák a betegség átterjedését a vadállományról a haszonállatokra – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Cseh Tibor András beszélt a helyzet megoldási lehetőségéről, valamint az itthon újnak számító, a szőlőt pusztító aranyszínű sárgaság nevű kór veszélyeiről, ahogy a NAK jövőjéről is.
 

Cseh Tibor András: meg kell emelni a Tisza vízszintjét, tavaly már Szolnok ivóvize is veszélybe került

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a leendő magyar miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
 

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

KDNP is közölte, kit jelölt alelnöknek az Országgyűlésbe

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
 
A Ryanair vezére szerint európai légitársaságok mehetnek csődbe

Európai légitársaságok csődjére figyelmeztetett a Ryanair vezérigazgatója, miután a közel-keleti konfliktus nyomán a Hormuzi-szoros lezárása az egekbe lökte a repülőgép-üzemanyag árát. A diszkont légitársaság vezetője szerint cége jól felkészült, ám a versenytársak közül többen komoly bajba kerülhetnek - tudósított a Cnbc.

Újabb kemény üzenetet küldött Trump: Irán már az összeomlás szélén lehet

Az &quot;összeomlás állapotában&quot; van Irán - írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán kedden.

King to address Congress after touring US Capitol and meeting Trump in Oval Office

He is expected to call for "reconciliation and renewal" between the US and UK amid strained relations over the Iran war.

2026. április 27. 18:14
Hogyan fogunk ezután „sebőzni”? – zenészek, közéleti személyeségek búcsúznak
2026. április 27. 17:40
Sebő Ferenc: „kétezer éves verseket is lehet kortársként énekelni, ha jó a feldolgozás”
