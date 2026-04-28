Fordulat kokainügyben Kolumbiában

Gustavo Petro elnöksége alatt nőtt a kokaültetvények területe Kolumbiában, 2025 végén már 258 ezer hektáron termesztettek kokacserjét az országban – közölte április 27-én Gustavo Petro államfő. Tavaly szeptemberben mindemellett a washingtoni Fehér Ház bejelentette, hogy az Egyesült Államok már nem tekinti szövetségesének Kolumbiát a kábítószer-termelés és -kereskedelem elleni küzdelemben.

Petro az elnökválasztás közeledtével arról beszélt hétfőn, hogy a rendőrség adatai szerint 2022 közepén 218 ezer hektáron folyt még csak a termesztés. 2025 végére pedig 18 százalékos emelkedés történt.

Az ENSZ adatai alapján a kokalevél-termesztés vezető országainak számíta globális szinten Bolívia, Kolumbia és Peru. A kokainhasználat 2023-ban Észak-Amerikában, illetve Európában volt a legelterjedtebb. Az előbbi a globális fogyasztás 26 százalékát, az utóbbi 24 százalékát tette ki. Latin-Amerika pedig harmadik helyen állt, 20 százalékkal – jelentette a Statista.

Mint a Reuters cikkében olvasható, egyre többen élnek kokainnal. 2023-ban már világszerte 25 millió ilyen ember volt, ezzel szemben 10 évvel korábban, 2013-ban még csak 17 millió ilyen személy. A szintetikus drogok piaca is bővül, ezt az alacsony működési költség, és a lebukás kisebb esélye is segíti.