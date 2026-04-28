female hand holds bag with cocaine for sale, overdose danger, criminal concept
Nyitókép: alfexe/Getty Images

Fordulat kokainügyben Kolumbiában

Infostart / MTI

Ezt maga az államfő jelentette be. Kolumbia egyébként a világ első számú termelője.

Gustavo Petro elnöksége alatt nőtt a kokaültetvények területe Kolumbiában, 2025 végén már 258 ezer hektáron termesztettek kokacserjét az országban – közölte április 27-én Gustavo Petro államfő. Tavaly szeptemberben mindemellett a washingtoni Fehér Ház bejelentette, hogy az Egyesült Államok már nem tekinti szövetségesének Kolumbiát a kábítószer-termelés és -kereskedelem elleni küzdelemben.

Petro az elnökválasztás közeledtével arról beszélt hétfőn, hogy a rendőrség adatai szerint 2022 közepén 218 ezer hektáron folyt még csak a termesztés. 2025 végére pedig 18 százalékos emelkedés történt.

Az ENSZ adatai alapján a kokalevél-termesztés vezető országainak számíta globális szinten Bolívia, Kolumbia és Peru. A kokainhasználat 2023-ban Észak-Amerikában, illetve Európában volt a legelterjedtebb. Az előbbi a globális fogyasztás 26 százalékát, az utóbbi 24 százalékát tette ki. Latin-Amerika pedig harmadik helyen állt, 20 százalékkal – jelentette a Statista.

Mint a Reuters cikkében olvasható, egyre többen élnek kokainnal. 2023-ban már világszerte 25 millió ilyen ember volt, ezzel szemben 10 évvel korábban, 2013-ban még csak 17 millió ilyen személy. A szintetikus drogok piaca is bővül, ezt az alacsony működési költség, és a lebukás kisebb esélye is segíti.

Mexikóban talált új otthonra a veszedelmes magyar drogbáró – most a hűvös jön
Kábítószer-kereskedelem miatt a bíróság 2020-ban hat év szabadságvesztésre ítélte B. Jánost, aki ezt követően megszökött. Több éves bujkálás után a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési fejvadászai megtalálták Mexikóban. Az SSPC (Biztonsági és Állampolgári Védelmi Titkárság) április 18-án elfogta, három nap múlva már haza is szállították.
Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a leendő magyar miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
 

Még el nem oltották az előző dróncsapás miatt keletkezett tüzet, keddre virradóra újabb támadás érte az oroszországi Tuapszében lévő olajfinomítót, ahol ismét tűz ütött ki. Friedrich Merz német kancellár hétfőn arról beszélt, hogy Ukrajna 2028-ig biztos nem csatlakozhat az EU-hoz, a csatlakozás előfeltétele pedig a háború lezárása, amihez Ukrajnának valószínűleg le kell mondania területe egy részéről. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Egyre gyakrabban süllyed nulla alá a villamos energia ára a magyar villamosenergia-tőzsdén.

In a speech, the president says Americans have historically had "no closer friends than the British". Later, the King is due to address US lawmakers.

