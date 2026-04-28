Néhány gyakorlati tipp a hitelképesség javításához

Adóstárs bevonása

Elsődlegesen egy adóstárs bevonása jelenti a legkézenfekvőbb megoldást annak, aki önállóan nem hitelképes. Adóstárs az lehet, aki vállalja ezt a szerepet és megfelel az igénylési feltételeknek. Ehhez tudni kell, hogy az adóstárs ugyanolyan mértékben felel a kölcsön visszafizetéséért, mint az adós.

Adóstársként olyan személy vonható be, aki rendelkezik az adott bank számára elfogadható jövedelemmel és életkora alapján is hitelképes. Túl fiatal vagy éppen túl idős igénylők esetében is felmerül opcióként adóstárs bevonása, jellemzően 21-23 éves kor alatt, valamint 65 éves kor felett.

Azonban nem mindig könnyű megfelelő adóstársat találni. Ha az adóstárs-jelölnek már van meglévő hiteltörlesztése, bevonása érdemben nem növeli a hitelfelvételi esélyt. Ráadásul sokan nem szívesen kötelezik el magukat több évre mások hiteléhez, vagy nem szeretnék egy adóstársi szereppel a saját jövőbeni hitelfelvételi esélyeiket rontani.

Saját hitelképesség javítása

Jó hír, hogy nemcsak egy adóstárs, hanem a hiteligénylő maga is sokat tehet a megfelelő hitelképésségért. Érdemes megfontolni az alábbiakat:

Hosszabb futamidő választása: Ha egy rövidebb futamidejű hitel törlesztőrészlete nem férne bele a jövedelembe a JTM (jövedelemarányos törlesztés) és a banki szabályok alapján, hosszabb időtáv választásával alacsonyabb havi törlesztővel zöld utat kaphat a hitelbírálat. (Azonban fontos tudni, hogy minél hosszabb a futamidő, végső soron annál többet kell visszafizetni összességében.)

Kiegészítő jövedelmek: A bankok által elsődlegesen elfogadható munkabér, vállalkozói jövedelem vagy nyugdíj mellett másodlagos jövedelem lehet például a GYES, családi pótlék, vállalkozók osztalék, nyugdíj mellett végzett kiegészítő keresőtevékenység, bérbeadásból származó jövedelem, megbízási díj, stb.

Problémamentes bankszámlamúlt: A bekért 3-6 havi bankszámlakivonaton ne legyenek visszautasított tételek, beazonosíthatatlan utalások, hitelkeret-túllépések vagy szerencsejátékra fordított rendszeres kiadások, különösen nagyobb összegekben. Ugyanakkor pozitívan hat a hitelbírálatra, ha látszik a kivonatokon az esetlegesen már meglévő kölcsönök szerződésszerű törlesztése.

Hitelkeret megszüntetése, csökkentése: A JTM szabálynak való megfelelést segítheti a folyószámlahitel vagy hitelkártya keretösszegének megszüntetése. Ugyanis a keret 5%-át teherként veszi figyelembe a bank (pl. 500 ezer forintos hitelkeretnél havi 25 ezer forint havi kitettséggel számolnak) akkor is, ha nincs használva. Nemcsak a teljes megszüntetés, hanem a keretösszeg csökkentése is segíthet.

Adósságrendezés: Egy már meglévő kölcsön kiváltásra kerülhet a felvenni kívánt új hitel keretében. Az adósságrendezéssel sokszor alacsonyabb törlesztőrészlet érhető el, mint a meglévő hitel(ek) mellett egy – akár kisebb összegű – új hitel felvétele.

Az aktív KHR státusz kizáró ok kölcsönigényléskor

A kölcsön bírálata azzal indul, hogy a bank lekéri az igénylő adatait a Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR). Előfordulhat, hogy egy korábbi kölcsön adminisztrációs hiba miatt látszik még. Ha ez történik, az érintett bankkal intézni kell a törlését a KHR-ből.

Egy korábbi mulasztás miatti aktív státusz minden banknál kizárja a hitelfelvétel lehetőségét. A mulasztás rendezésével a negatív információ ugyan még bent marad a rendszerben (passzív státusz), de így kicsit nő az esély a hitelfelvételre (egy banknál).