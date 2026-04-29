Akar ingyen mobilnetet? Ide menjen!

Dél-Koreában több mint 7 millió előfizetőnek biztosítanak korlátlan, 400 kbps-os mobilinternetet, miután elfogyott a havi adatkeretük – írja a 24.hu a The Register cikke alapján.

A kezdeményezéshez csatlakoztak az ázsiai ország vezető szolgáltatói is. Bevezetnek egy olcsó, 5G-csomagot is, amelynek ára 20 ezer won ( több mint 4200 forint), valamint megnövelik az idősek adat- és híváskeretét. A dél-koreai kormány közölte azt is, hogy fejleszteni fogják a metrókban és a távolsági vonatokon a wifiszolgáltatásokat.

A kormányzat szerint azért van szükség a programra, mert az emberek igényt tartanak az online szolgáltatásokra, illetve a vállalatoknak vissza kell szerezniük az emberek bizalmát. Az SK Telecom hanyag biztonsági gyakorlata hatalmas adatszivárgásokhoz vezetett, míg az LG Uplusnál nagyon sok felhasználó adata a sötét weben bukkant fel.