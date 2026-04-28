ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.25
usd:
312.26
bux:
133570.63
2026. április 28. kedd Valéria
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen az esztergomi Suzuki Arénában 2026. február 28-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

Infostart

A leköszönő miniszterelnök hosszan válaszolt újságírói kérdésekre, amiket kapott a a Fidesz választmányi ülésére.

Orbán Viktor is megérkezett és korább szokásától eltérően megállt az újságíróknak, majd hosszan válaszolt a kérdésekre – írja az Index.

Majd májusban válaszolok erre, ezen még nem gondolkodtam, ráérek májustól – mondta arra a kérdésre, hogy van-e megtakarítása, tudja-e miből él meg májustól, viszont hozzátette, jó fizikai, munkaképes állapotban van, úgyhogy nem aggódik.

A leköszönő miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy visszaadja a parlamenti mandátumát, és a Fidesz elnökeként folytatná.

Hatvanpuszta

Arra a kérdésre, hogy a családja megtarthatja-e Hatvanpusztát, Orbán Viktor nem reagált érdemben, mert szerinte a tulajdonosokat kell kérdezni erről, ahogy a Mészáros-csoport gazdasági jövőjével kapcsolatban is.

Amikor megkérdezték, meg tud-e nevezni három olyan oligarchát, akihez korrupciós ügyek tapadtak, és akik rontották a Fidesz megítélését, így felelt: „Nem, a Fidesz minden korrupciós kísérlettel szemben folyamatosan és eredményesen fellépett.”

Mészáros Lőrinc és Szijjártó Péter konkrét felvetésére már nem válaszolt.

A vereségért vállalt felelősség tetteit firtató kérdésre annyit mondott, hogy a választmányi ülésen sor kerül ennek kiértékelésére, de konkrét személyes lépésnek a Fidesz új parlamenti névsorát nevezte. Amikor a riporter felvetette, hogy ez általában a frakcióvezetők dolga, Orbán Viktor csak annyit válaszolt: „nem én állítottam össze, hanem az országos elnökség”.

„Magyarország legsikeresebb külügyminiszteréről beszélünk”

Amikor Szijjártó Péter Országgyűlési alelnöki jelöléséről kérdezték Orbán Viktort – és arról, hogy Magyar Péter szerint a Tisza Párt leszavazza a jelölést, a leköszönő miniszterelnök előbb a frakciódöntésekért Gulyás Gergelyhez irányította a riportert, majd kifejtette saját álláspontját.

„A magam részéről méltatlannak tartom. Magyarország legsikeresebb külügyminiszteréről beszélünk, aki a legnagyobb hazafi, és akik kritizálják, azok sokkal inkább közel vannak ahhoz, amit hazaárulásnak nevezünk.”

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Foci

Visszatér a budapesti többség
Visszatérő mondás a magyar labdarúgással kapcsolatosan, hogy Budapest-központú, mi több, túlságosan Budapest-központú. Ennek régen volt alapja, aztán hosszú éveken keresztül kevésbé. Most ismét előtérbe kerül, miután az NB I-ből két vidéki (sőt, két borsodi) csapat esik ki, ellenben az NB II-ből (minden bizonnyal) két fővárosi jut fel. A Vasas már révbe ért, a Honvéd hétfő este tehet döntő lépést.
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.28. kedd, 18:00
Turi Ferenc
a HungaroControl vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mark Carney miniszterelnök bejelentette, hogy Kanada elindította az ország első állami tulajdonú befektetési alapját. A Canada Strong Fundot az ország nagy fejlesztési projektjeinek – többek között infrastrukturális és energetikai fejlesztések – finanszírozására hozták létre. Az alap nem titkolt célja az Amerikától való függőség csökkentése, mivel Donald Trump elnök vámtarifái súlyosan érintették a kanadai gazdaságot. A kezdeményezés fogadtatása a legjobb indulattal is csak vegyesnek mondható.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A nyugdíjba készülő magánnyugdíjpénztári tagok számára alapvető döntés, hogy visszalépnek-e az állami nyugdíjrendszerbe, vagy maradnak a pénztárban.

BBC
Business Sport Travel Science
King Charles will address the US Congress on Tuesday at a time of diplomatic tensions between London and Washington.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 28. 11:44
Hűtött gombát hívnak vissza a boltokból – figyeljen, aki ilyet vett!
2026. április 28. 11:22
Döntött a Fidesz, hogy kit jelölnek parlamenti alelnöknek
×
×