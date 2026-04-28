Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

Orbán Viktor is megérkezett és korább szokásától eltérően megállt az újságíróknak, majd hosszan válaszolt a kérdésekre – írja az Index.

Majd májusban válaszolok erre, ezen még nem gondolkodtam, ráérek májustól – mondta arra a kérdésre, hogy van-e megtakarítása, tudja-e miből él meg májustól, viszont hozzátette, jó fizikai, munkaképes állapotban van, úgyhogy nem aggódik.

A leköszönő miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy visszaadja a parlamenti mandátumát, és a Fidesz elnökeként folytatná.

Arra a kérdésre, hogy a családja megtarthatja-e Hatvanpusztát, Orbán Viktor nem reagált érdemben, mert szerinte a tulajdonosokat kell kérdezni erről, ahogy a Mészáros-csoport gazdasági jövőjével kapcsolatban is.

Amikor megkérdezték, meg tud-e nevezni három olyan oligarchát, akihez korrupciós ügyek tapadtak, és akik rontották a Fidesz megítélését, így felelt: „Nem, a Fidesz minden korrupciós kísérlettel szemben folyamatosan és eredményesen fellépett.”

Mészáros Lőrinc és Szijjártó Péter konkrét felvetésére már nem válaszolt.

A vereségért vállalt felelősség tetteit firtató kérdésre annyit mondott, hogy a választmányi ülésen sor kerül ennek kiértékelésére, de konkrét személyes lépésnek a Fidesz új parlamenti névsorát nevezte. Amikor a riporter felvetette, hogy ez általában a frakcióvezetők dolga, Orbán Viktor csak annyit válaszolt: „nem én állítottam össze, hanem az országos elnökség”.

„Magyarország legsikeresebb külügyminiszteréről beszélünk”

Amikor Szijjártó Péter Országgyűlési alelnöki jelöléséről kérdezték Orbán Viktort – és arról, hogy Magyar Péter szerint a Tisza Párt leszavazza a jelölést, a leköszönő miniszterelnök előbb a frakciódöntésekért Gulyás Gergelyhez irányította a riportert, majd kifejtette saját álláspontját.

„A magam részéről méltatlannak tartom. Magyarország legsikeresebb külügyminiszteréről beszélünk, aki a legnagyobb hazafi, és akik kritizálják, azok sokkal inkább közel vannak ahhoz, amit hazaárulásnak nevezünk.”