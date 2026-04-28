Vizsgálják, segíthetett-e a ChatGPT gyilkosságok elkövetésében Floridában

Büntetőjogi vizsgálatot indított a floridai főügyész azzal kapcsolatban, hogy a ChatGPT-nek milyen szerepe lehet az államban elkövetett gyilkosságokhoz – írja a Gizmodo, amit a hvg.hu szemlézett. Előbbi lap szerint egyre több az OpenAI mesterséges intelligenciájával összefüggésbe hozható tragédia Floridában.

Ilyen volt például az a lövöldözés, amely a Floridai Állami Egyetemen történt 2025 áprilisában, és amelyben két ember veszítette életét, hatan pedig megsérültek. Ezzel kapcsolatban már indult egy vizsgálat, ezt terjesztette most ki a főügyész – olvasható. Az egyik áldozat ügyvédje szerint az elkövető „folyamatosan kommunikált” az OpenAI chatbotjával, ami „tanáccsal láthatta el a lövöldözőt, hogyan kövesse el ezeket a szörnyű bűncselekményeket”.

Nemrég egy másik gyilkosság is történt, amit 2026. április elején követtek el a Dél-floridai Egyetemen – ennek kapcsán szintén felmerült a gyanú, hogy az elkövető a ChatGPT-től kérhetett segítséget.

Az OpenAI az üggyel kapcsolatban azt közölte, együttműködik a hatóságokkal.