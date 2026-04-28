2026. április 28. kedd Valéria
A ChatGPT interfésze.
Nyitókép: Unsplash.com

Vizsgálják, segíthetett-e a ChatGPT gyilkosságok elkövetésében Floridában

A floridai főügyész szerint elképzelhető, hogy a ChatGPT-től kérhetettek tanácsot az elkövetők.

Büntetőjogi vizsgálatot indított a floridai főügyész azzal kapcsolatban, hogy a ChatGPT-nek milyen szerepe lehet az államban elkövetett gyilkosságokhoz – írja a Gizmodo, amit a hvg.hu szemlézett. Előbbi lap szerint egyre több az OpenAI mesterséges intelligenciájával összefüggésbe hozható tragédia Floridában.

Ilyen volt például az a lövöldözés, amely a Floridai Állami Egyetemen történt 2025 áprilisában, és amelyben két ember veszítette életét, hatan pedig megsérültek. Ezzel kapcsolatban már indult egy vizsgálat, ezt terjesztette most ki a főügyész – olvasható. Az egyik áldozat ügyvédje szerint az elkövető „folyamatosan kommunikált” az OpenAI chatbotjával, ami „tanáccsal láthatta el a lövöldözőt, hogyan kövesse el ezeket a szörnyű bűncselekményeket”.

Nemrég egy másik gyilkosság is történt, amit 2026. április elején követtek el a Dél-floridai Egyetemen – ennek kapcsán szintén felmerült a gyanú, hogy az elkövető a ChatGPT-től kérhetett segítséget.

Az OpenAI az üggyel kapcsolatban azt közölte, együttműködik a hatóságokkal.

Cseh Tibor András: újfajta betegségek jelentek meg, változott a sertéshús ára is

Az afrikai sertéspestis még úgy is képes komoly piaci károkat okozni a magyar állattenyésztésnek, hogy megakadályozzák a betegség átterjedését a vadállományról a haszonállatokra – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Cseh Tibor András beszélt a helyzet megoldási lehetőségéről, valamint az itthon újnak számító, a szőlőt pusztító aranyszínű sárgaság nevű kór veszélyeiről, ahogy a NAK jövőjéről is.
 

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a leendő magyar miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
 

Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a négyszeres telitalálat után: ezt tudni a nyertesekről és a hatósági vizsgálatról

Miután egyetlen héten belül négy nagy számsorsjáték főnyereményét is elvitték Magyarországon, mindegyik nyertes jelentkezett a Szerencsejáték Zrt.-nél az összesen több mint 8 milliárd forintnyi fődíjért - számol be az Infostart. A lottótársaság közölte, a nyereményeket kifizetik az elrendelt hatósági ellenőrzéstől függetlenül.

Az AI-t is beveti a Covid-oltásáról ismert gyógyszergyártó: ha ez beválik, karnyújtásnyira kerülhetünk a rák ellenszeréhez

A Johnson &amp; Johnson mesterséges intelligencia segítségével felére csökkentette az új gyógyszerjelöltek azonosításához szükséges időt.

King says UK and US partnership 'more important' than ever in US Congress address

The King tells lawmakers that the "challenges we face are too great for any one nation to bear alone".

