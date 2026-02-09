ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.78
usd:
316.6
bux:
129854.13
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Továbbra is hatalmas erőkkel keresik Egressy Mátyást, azt a 18 éves fiatalt, akinek azután veszett nyoma, hogy péntek éjjel az Ötkertben bulizott a barátaival.
Nyitókép: police.hu

Egressy Mátyás eltűnése: van egy gyanúsított az ügyben

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Lopással gyanúsított meg a rendőrség egy férfit, aki elvihette a furcsa körülmények között eltűnt Egressy Mátyás zsebéből kiesett telefonját lapinformációk szerint. A fiatal fiú januárban, egy budapesti szórakozóhelyről indult hazafelé, ám nyoma veszett és azóta sem került elő.

Gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy személyt, aki ellophatta a hetekkel ezelőtt rejtélyes módon eltűnt Egressy Mátyás telefonját – derült ki a rendőrség Magyar Nemzetnek adott válaszából.

Mint írták, „a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága lopás vétség megalapozott gyanúja miatt kihallgatott egy férfit, aki a nyomozás jelenlegi állása szerint egy buszon eltulajdonította a fiú zsebéből kiesett mobiltelefont. A feltételezett elkövető jelenleg egy másik ügyből kifolyólag szabálysértési őrizetben van”.

Egressy Mátyás január 17-én hajnalban tűnt el. Akkor indult el az Ötkert nevű szórakozóhelyről, de nem ért haza. A hír gyorsan terjedt, Facebook-csoportok alakultak, sorra osztották a fiú fényképét, több szervezet és civilek is a keresésére indultak, és nagyon sok jelzés érkezett arról, hogy látták vagy látni vélték a zavartan viselkedő fiatalt. Szóba került az is, hogy a fiú italába esetleg drogot kevertek.

A Blikknek az édesapa, Egressy Attila arról beszélt, hogy barátai elmondása szerint a fia ugyan többet ivott a kelleténél, de nem volt szokatlanul ittas állapotban. Az esettel kapcsolatban a Blikknek Zacher Gábor is megszólalt. A toxikológus szakértő szerint Egressy Mátyás zavartsága mögött nem feltétlenül áll kábítószer, számos más tényező – például alkohol, anyagcserezavar vagy hipotermia – is okozhat módosult tudatállapotot.

Az apa arról is beszélt, fia zsebeit kipakolhatták. Ebben az apának részben igaza lett, hiszen a zsebéből kiesett telefonját ellopták. Az Index pedig arról írt, hogy a rendőrség birtokába jutott egy felvétel, amit egy dunai hajó kamerája rögzített. A videón az látható, hogy a Lánchídról a Dunába esik egy ember. A Blikk szerint a híd közepén találtak egy kulcscsomót, amit a fiú édesapja azonosított.

A rendőrség hivatalosan jelenleg is keresi a fiút.

Kezdőlap    Belföld    Egressy Mátyás eltűnése: van egy gyanúsított az ügyben

eltűnés

lánchíd

egressy mátyás

ötkert

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt

Orbán Viktor Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Horváth István országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt a térség fejlesztési terveiről Szedresen - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
 

Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak

Orbán Viktor és Magyar Péter után Dobrev Klára is országjárásba kezd

VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.10. kedd, 18:00
Charaf Hassan
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Válaszút elé került az európai katonai hatalom: jöhet a hatodik generációs vadászgép, ez döntheti el a jövőt

Válaszút elé került az európai katonai hatalom: jöhet a hatodik generációs vadászgép, ez döntheti el a jövőt

A svéd Saab jövőre hajtja végre pilóta nélküli vadászgép-demonstrátorának első repülését, amely a svéd légierő jövőbeli harci repülőgép-programját megalapozó technológiákat teszteli - írta a Defence Express.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási a baj! Egyre élethűbbek az AIcsalások: szakértők szerint ma már bárkit átverhetnek

Óriási a baj! Egyre élethűbbek az AIcsalások: szakértők szerint ma már bárkit átverhetnek

A csalók egyre gyakrabban vetik be a mesterséges intelligenciát, hogy hitelesebbnek tűnjenek, ami megnehezíti az online átverések felismerését

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Cabinet ministers back Starmer as Scottish Labour leader calls for PM to quit

Cabinet ministers back Starmer as Scottish Labour leader calls for PM to quit

Anas Sarwar says "the situation in Downing Street is not good enough". But, as Sarwar gives his news conference, Starmer's cabinet colleagues come out to back him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 9. 17:47
Orbán Viktor Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt
2026. február 9. 15:44
Őrizetbe vették a tetovált arcú férfit Budapesten
×
×
×
×